पंजाब में पाकिस्तान से किए जा रहे हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार

पंजाब पुलिस ने हथियार तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया है. यह रैकेट सीमा पार से चलाया जा रहा था और देश में बैठे अपराधियों को हथियार मुहैया कराता था. फिलहाल मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है.

पंजाब में हथियार तस्करी रैकेट का भंडाफोड़. (Photo: Representational )
पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़े एक सीमा पार हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है और दो लोगों को गिरफ्तार किया है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने कहा कि फाजिल्का पुलिस ने एक विशिष्ट सूचना के आधार पर पाकिस्तान से जुड़े इस मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया.

गौरव यादव के मुताबिक विदेशी आकाओं द्वारा समर्थित दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. जबकि पांच विदेशी पिस्तौल और नौ मैगज़ीन भी ज़ब्त की गई है. प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि ये हथियार पंजाब में आपराधिक गिरोहों द्वारा इस्तेमाल के लिए एक विदेशी संस्था के माध्यम से पाकिस्तान से मंगवाए गए थे.

गिरफ्तार आरोपी - सुरिंदर सिंह और गुरप्रीत - अपने विदेशी आकाओं के निर्देश पर आपराधिक समूहों के कार्यकर्ताओं तक ये हथियार पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे. डीजीपी ने आगे कहा कि फाजिल्का के सदर पुलिस स्टेशन में आर्म्स एक्ट के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है. 

गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की जा रही है और नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है. दोनों से पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं. 

