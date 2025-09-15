पंजाब में पाकिस्तान से किए जा रहे हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार

पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़े एक सीमा पार हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है और दो लोगों को गिरफ्तार किया है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने कहा कि फाजिल्का पुलिस ने एक विशिष्ट सूचना के आधार पर पाकिस्तान से जुड़े इस मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया.

यह भी पढ़ें: 150 कारतूस, 15 पिस्तौल और 8 मैगजीन... नीरज बवाना गैंग से जुड़ा हथियारों की तस्करी का नेटवर्क बेनकाब

गौरव यादव के मुताबिक विदेशी आकाओं द्वारा समर्थित दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. जबकि पांच विदेशी पिस्तौल और नौ मैगज़ीन भी ज़ब्त की गई है. प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि ये हथियार पंजाब में आपराधिक गिरोहों द्वारा इस्तेमाल के लिए एक विदेशी संस्था के माध्यम से पाकिस्तान से मंगवाए गए थे.

यह भी पढ़ें: आर्मी ऑफिसर बनकर लोगों को ठगने वाली महिला गिरफ्तार, हथियार और वर्दी सहित कई सामान ज़ब्त

गिरफ्तार आरोपी - सुरिंदर सिंह और गुरप्रीत - अपने विदेशी आकाओं के निर्देश पर आपराधिक समूहों के कार्यकर्ताओं तक ये हथियार पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे. डीजीपी ने आगे कहा कि फाजिल्का के सदर पुलिस स्टेशन में आर्म्स एक्ट के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है.

Advertisement

गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की जा रही है और नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है. दोनों से पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं.

---- समाप्त ----