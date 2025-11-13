पंजाब पुलिस को मिली बड़ी सफलता, ग्रेनेड अटैक मॉड्यूल का भंडाफोड़, 10 आतंकी गिरफ्तार

लुधियाना कमिश्नरेट पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए ISI-पाकिस्तान समर्थित ग्रेनेड हमला मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने विदेश स्थित हैंडलरों के 10 प्रमुख ऑपरेटिवों को गिरफ्तार किया है. यह मॉड्यूल राज्य में अशांति पैदा करने के लिए एक भीड़भाड़ वाले इलाके में ग्रेनेड हमला करने की योजना बना रहा था. गिरफ्तार ऑपरेटिव पाकिस्तानी हैंडलरों के निर्देश पर काम कर रहे थे.

शुरुआती जांच से पता चला है कि आरोपी एक हैंड ग्रेनेड उठाने और वितरित करने के समन्वय के लिए मलेशिया स्थित तीन ऑपरेटिवों के माध्यम से पाक-आधारित हैंडलरों के संपर्क में थे. उनका काम किसी आबादी वाले इलाके में हमला करना था.

गिरफ्तार किए गए 10 ऑपरेटिव्स का संपर्क सीधे पाकिस्तान स्थित हैंडलरों से था. हालांकि, यह संपर्क सीधा नहीं बल्कि मलेशिया में स्थित तीन अन्य ऑपरेटिव्स के जरिए होता था. ग्रेनेड को उठाने और उसे हमले की जगह तक पहुंचाने का पूरा समन्वय इसी माध्यम से किया जा रहा था.

पंजाब पुलिस ने इस सफलता पर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है. पुलिस राज्य में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आतंकवाद को खत्म करने और सीमा पार आतंकी नेटवर्कों को नष्ट करने के लिए पूरी तरह समर्पित है.

