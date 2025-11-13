scorecardresearch
 

Feedback

पंजाब पुलिस को मिली बड़ी सफलता, ग्रेनेड अटैक मॉड्यूल का भंडाफोड़, 10 आतंकी गिरफ्तार

लुधियाना पुलिस ने आईएसआई समर्थित ग्रेनेड अटैक मॉड्यूल का भंडाफोड़ कर 10 ऑपरेटिव गिरफ्तार किए. आरोपी मलेशिया स्थित तीन एजेंटों के जरिए पाक हैंडलरों से जुड़े थे और भीड़भाड़ वाले इलाके में हमला करने वाले थे.

Advertisement
X
मॉड्यूल के खिलाफ जांच में पंजाब पुलिस एक्टिव (Representative Image)
मॉड्यूल के खिलाफ जांच में पंजाब पुलिस एक्टिव (Representative Image)

लुधियाना कमिश्नरेट पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए ISI-पाकिस्तान समर्थित ग्रेनेड हमला मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने विदेश स्थित हैंडलरों के 10 प्रमुख ऑपरेटिवों को गिरफ्तार किया है. यह मॉड्यूल राज्य में अशांति पैदा करने के लिए एक भीड़भाड़ वाले इलाके में ग्रेनेड हमला करने की योजना बना रहा था. गिरफ्तार ऑपरेटिव पाकिस्तानी हैंडलरों के निर्देश पर काम कर रहे थे.

शुरुआती जांच से पता चला है कि आरोपी एक हैंड ग्रेनेड उठाने और वितरित करने के समन्वय के लिए मलेशिया स्थित तीन ऑपरेटिवों के माध्यम से पाक-आधारित हैंडलरों के संपर्क में थे. उनका काम किसी आबादी वाले इलाके में हमला करना था.

गिरफ्तार किए गए 10 ऑपरेटिव्स का संपर्क सीधे पाकिस्तान स्थित हैंडलरों से था. हालांकि, यह संपर्क सीधा नहीं बल्कि मलेशिया में स्थित तीन अन्य ऑपरेटिव्स के जरिए होता था. ग्रेनेड को उठाने और उसे हमले की जगह तक पहुंचाने का पूरा समन्वय इसी माध्यम से किया जा रहा था.

सम्बंधित ख़बरें

Al - falah university
दिल्ली ब्लास्ट में अल फलाह यूनिवर्सिटी पर जांच की आंच... ED की भी एंट्री, उधर वेबसाइट डाउन 
turkey and delhi blast connection
कट्टरपंथ, कश्मीर और दिल्ली ब्लास्ट कनेक्शन... क्या तुर्की भारत विरोधियों का नया अड्डा बनता जा रहा? 
फहीम निकला डॉक्टर उमर का रिश्तेदार (Photo: Screengrab)
डॉक्टर उमर का रिश्तेदार निकला EcoSport कार पार्क करने वाला फहीम 
delhi blast red fort news
मां का सैंपल 100% मैच... DNA जांच से कैसे तय हुआ लाश आतंकी डॉ. उमर की थी 
दिल्ली NCR में बुधवार को AQI 900 पार हो गई
दिल्ली में जहरीली हवा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त! पंजाब-हरियाणा को पराली जलाने पर डेटा देने का निर्देश 

पंजाब पुलिस एक्टिव...

पंजाब पुलिस ने इस सफलता पर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है. पुलिस राज्य में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आतंकवाद को खत्म करने और सीमा पार आतंकी नेटवर्कों को नष्ट करने के लिए पूरी तरह समर्पित है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    Dharmendra Health
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    करियर राशिफल
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement