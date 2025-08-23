scorecardresearch
 

Feedback

पंजाब: बाढ़ संकट से निपटने के लिए एक्शन में भगवंत मान सरकार, 8 कैबिनेट मंत्रियों ने संभाला मोर्चा, स्पेशल गिरदावरी के आदेश

पंजाब में बाढ़ से निपटने के लिए भगवंत मान सरकार ने 2 करोड़ रुपये की राहत राशि जारी की और 8 मंत्रियों को फील्ड में उतारा है. इतना ही नहीं, पंजाब सरकार के मंत्री गांव-गांव पहुंचकर निरीक्षण कर रहे हैं और लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं.

Advertisement
X
पंजाब में मान सरकार बाढ़ संकट से निपटने के लिए एक्शन मोड में आ गई है (Photo: ITG)
पंजाब में मान सरकार बाढ़ संकट से निपटने के लिए एक्शन मोड में आ गई है (Photo: ITG)

पंजाब में बाढ़ से निपटने के लिए भगवंत मान सरकार ने तेजी से कदम उठाए हैं. संकट के बीच सिर्फ़ बैठकें करने के बजाय मान सरकार ने 2 करोड़ रुपये की राहत राशि जारी की और 8 मंत्रियों को सीधे फील्ड में उतारा. साथ ही किसानों के नुकसान का आकलन करने के लिए विशेष गिरदावरी के आदेश भी दिए गए.

पिछले तीन वर्षों में बाढ़ से बचाव के लिए 276 करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम हुआ, जिसका असर अब दिखाई दे रहा है. ये योजनाएं संकट की घड़ी में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही हैं. लिहाजा मान सरकार ने आपदा प्रबंधन में राहत के साथ रोकथाम और तैयारी पर फोकस किया.


पंजाब के जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने फ़िरोज़पुर और तरन तारन ज़िलों के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और भरोसा दिलाया कि फसल और अन्य नुक़सान का मुआवज़ा दिया जाएगा. उन्होंने मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर के साथ सतलुज नदी के हरिके हेडवर्क्स से लेकर धुस्सी बांध तक हालात का निरीक्षण किया और ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं. सरकार ने 8 मंत्रियों को अलग-अलग ज़िलों में राहत कार्यों की निगरानी का ज़िम्मा सौंपा है. बरिंदर गोयल ने कहा कि प्रशासन का मुख्य लक्ष्य प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना, स्वास्थ्य सेवाएं, राशन और पशुओं की देखभाल सुनिश्चित करना है.
 

Advertisement


इसी तरह हरदीप सिंह मुंडिया ने सुल्तानपुर लोधी के बाढ़ग्रस्त गांवों का दौरा कर पीड़ित परिवारों से मुलाक़ात की. उन्होंने विशेष गिरदावरी के आदेश दिए ताकि फसल नुक़सान का सही आकलन कर मुआवज़ा दिया जा सके. सरकार ने कपूरथला ज़िले के लिए 2 करोड़ रुपये जारी किए हैं. उधर, डॉक्टर बलबीर सिंह ने कपूरथला के प्रशासन के साथ बैठक कर राहत कार्यों की समीक्षा की.

सम्बंधित ख़बरें

Bhagwant Mann
'वोट चोरी के बाद राशन चोरी, मेरे रहते रद्द नहीं होगा एक भी राशन कार्ड...', CM मान का केंद्र पर हमला 
बिक्रम मजीठिया की अवैध संपत्तियों का खुलासा
बिक्रम मजीठिया के खिलाफ 40 हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल, 4 बक्सों में भरकर पुलिस ने कोर्ट पहुंचाया 
punjab govt employment
CM मान ने दी नौकरियों की सौगात, सौंपे नियुक्ति पत्र, देखें पंजाब आजतक 
Arvind Kejriwal and Bhagwant Mann addressed the party's women wing leadership training programme.
'नशे से सबसे ज्यादा पीड़ित महिलाएं, ये उनके बच्चे और पति छीन लेता है', महिला विंग लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में बोले केजरीवाल 
punjab news
पंजाब आजतक: मान सरकार ने मानी किसानों की बात, वापस ली लैंड पूलिंग पॉलिसी 

 

बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत वितरण, दवाओं, पीने के पानी और पशु चिकित्सा सेवाओं की व्यवस्था की जा रही है. स्वास्थ्य विभाग को नियमित जांच और मच्छरनाशी छिड़काव के निर्देश दिए गए हैं. इस बीच, ब्यास नदी का जलस्तर कुछ कम हुआ है, हालांकि अब भी खतरे के निशान के करीब बह रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement