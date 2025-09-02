scorecardresearch
 

पंजाब: नाव से बाढ़ग्रस्त इलाकों में पहुंचे CM भगवंत मान, पीड़ितों से मिलकर हुए भावुक, केंद्र से की मुआवजा बढ़ाने की मांग

पंजाब में बाढ़ से 1,300 गांव और 3 लाख एकड़ फसल प्रभावित हुई है. राज्य में बाढ़ से 29 लोगों की मौत हुई है. सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और बीएसएफ ने बाढ़ग्रस्त इलाकों से अब तक 11,300 लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है.

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान नाव से फिरोजपुर के बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया. (Photo: X/@BhagwantMann)
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने फिरोजपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का नाव से दौरा कर हालात का जायजा लिया. बाढ़ पीड़ितों से मिलकर मुख्यमंत्री भावुक हुए और कहा कि वह स्वयं राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं और इस कठिन समय में लोगों की मदद के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही. उन्होंने कहा कि पंजाबियों में हर चुनौती का डटकर सामना करने की भावना है और इस मुश्किल से निकलने के लिए राज्य सरकार लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है.

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब ने अनाज उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाया है और अब समय आ गया है कि राज्य को उसका जायज हक लौटाया जाए.उन्होंने केंद्र सरकार से बाढ़ पीड़ितों के लिए मुआवजे के मानकों में संशोधन और 60,000 करोड़ रुपये के रोके गए फंड को जारी करने की मांग की. सीएम ने कहा कि मौजूदा मुआवजा किसानों और पशुपालकों के नुकसान की भरपाई के लिए नाकाफी है. उन्होंने फसलों के नुकसान के लिए प्रति एकड़ 50,000 रुपये, मृतकों के लिए 8 लाख और अपंगता मुआवजे को 1.5 लाख से 5 लाख रुपये तक बढ़ाने की अपील की.

बाढ़ की चपेट में पंजाब के 1300 से ज्यादा गांव 

पंजाब में भारी बारिश और हिमाचल प्रदेश के बांधों से पानी छोड़े जाने से 12 जिलों में बाढ़ ने तबाही मचाई है. राज्य में 1,300 से ज्यादा गांव और 2.5 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं. 3 लाख एकड़ खेत, खासकर धान की फसल, डूब गए हैं. पशुधन को भी भारी नुकसान हुआ है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि केंद्र की शर्तें राहत कार्यों में बाधा डाल रही हैं. उन्होंने कहा कि वर्तमान शर्तें किसानों के वास्तविक नुकसान के मुकाबले बिल्कुल प्रासंगिक नहीं हैं.

Punajb CM Bhagwant Mann

भगवंत मान ने कहा कि फसलों की खेती में किसानों की बढ़ी हुई लागत की तुलना में इस प्राकृतिक आपदा के कारण प्रति एकड़ मिलने वाला मुआवजा बहुत कम है. अधिकारियों के साथ नाव से बाढ़ग्रस्त इलाकों में हालात का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ के कारण पककर तैयार हुई फसलों को भारी नुकसान हुआ है. उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को स्थिति से अवगत कराया और पंजाब का हक दिलाने की बात दोहराई.

मिशन मोड में चल रहा राहत एवं बचाव कार्य

पंजाब में केंद्र और राज्य सरकार राहत कार्यों में पूरी ताकत झोंक रही है. सेना, एनडीआरएफ, बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने मिलकर 11,300 लोगों को बचाया और 4,700 को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है. अमृतसर में ड्रोन से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, जबकि फिरोजपुर में बीएसएफ गांव-गांव लोगों को निकाल रही है. पंजाब के कलाकार भी मदद में जुटे हैं. 

Punajb CM Bhagwant Mann 2nd

सुनंदा शर्मा राहत सामग्री बांट रही हैं, गुरदास मान ने 25 लाख रुपये और 5 लाख की दवाएं दान की हैं, जबकि दिलजीत दोसांझ ने 10 गांवों को गोद लिया है. सीएम मान ने कहा कि राज्य सरकार नुकसान का आकलन कर रही है ताकि पीड़ितों को उचित मुआवजा मिले. उन्होंने पंजाबियों की हिम्मत की सराहना की और कहा कि राज्य सरकार इस संकट में लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है.

