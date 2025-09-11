scorecardresearch
 

पटियाला में दर्दनाक हादसा... बेकाबू होकर पेड़ से जा टकराई बस, मच गई चीख-पुकार, 15 यात्री घायल

पंजाब के पटियाला जिले में बड़ा सड़क हादसा हो गया. यहां नाभा ब्लॉक के फरीदपुर गांव के पास राज्य परिवहन की एक बस अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई. बस में 15 यात्री सवार थे, जो घायल हो गए. बस का ड्राइवर और कंडक्टर भी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

बेकाबू होकर टकरा गई बस. (Photo: Representational)
पंजाब के पटियाला जिले में बड़ा हादसा हो गया. यहां नाभा ब्लॉक के फरीदपुर गांव के पास पंजाब राज्य परिवहन की बस अचानक अनियंत्रित हो गई और पेड़ से जा टकराई. इस हादसे में करीब 15 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें बस का ड्राइवर और कंडक्टर भी शामिल हैं.

एजेंसी के अनुसार, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसा इतना भीषण था कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और यात्रियों को बाहर निकालने में ग्रामीणों को भारी मशक्कत करनी पड़ी.

लोगों ने बताया कि जैसे ही बस पेड़ से टकराई, तो यात्रियों में चीख-पुकार मच गई.आसपास मौजूद लोगों ने देखा तो दौड़कर तुरंत मौके पर पहुंचे. इसी के साथ घटना की जानकारी पुलिस को दी गई. लोगों ने बस में फंसे यात्रियों को जैसे-तैसे बाहर निकाला और एंबुलेंस व अन्य वाहनों से अस्पताल पहुंचाया.

पुलिस सूत्रों ने बताया कि घायलों को पटियाला के सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. कुछ यात्रियों की हालत नाजुक बताई जा रही है. पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, बस मल्लीवाल से पटियाला की ओर जा रही थी और इसमें सामान्य से कहीं अधिक यात्री सवार थे.

स्थानीय लोगों का कहना है कि बस रोजाना इसी मार्ग पर चलती है. इसमें ज्यादातर छात्र और ऑफिस जाने वाले लोग सवार होते हैं. हादसे के वक्त बस में क्षमता से कहीं ज्यादा यात्री मौजूद थे, जिससे ड्राइवर को गाड़ी नियंत्रित करने में परेशानी आई और यह हादसा हो गया. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हादसे की वजह का पता लगाया जा रहा है. ड्राइवर की स्थिति सुधरने के बाद उसका बयान भी दर्ज किया जाएगा.

---- समाप्त ----
