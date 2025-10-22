पूर्व DGP के बेटे की मौत मामले में PM रिपोर्ट से आया नया ट्विस्ट, अब परिवार से भी होगी पूछताछ

पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की रहस्यमय मौत के मामले की जांच के लिए गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने मुस्तफा परिवार के सदस्यों को पूछताछ के लिए बुलाया है. उनके जल्द ही जांच में शामिल होने की उम्मीद है. मामले की जांच कर रही SIT के प्रमुख एसीपी विक्रम नेहरा ने बताया कि अकील की मौत के सटीक कारण का पता लगाना प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि मृतक की मेडकिल हिस्ट्री का भी पता लगाया जाएगा और हर पहलू को बारीकी से खंगाला जाएगा.

बता दें कि 16 अक्टूबर को पंचकूला के सेक्टर-4 स्थित आवास में 35 वर्षीय अकील अख्तर को बेहोशी की हालत में पाया गया था. अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था. अकील पेशे से वकील थे. शुरुआत में इसे आत्महत्या माना गया, लेकिन मलेरकोटला निवासी शमशुद्दीन चौधरी की शिकायत पर 20 अक्टूबर को पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा, उनकी पत्नी व पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना, बेटी निशात अख्तर और बहू के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी.

अकील ने पिता पर लगाए थे गंभीर आरोप

शमशुद्दीन द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अकील की पंचकूला स्थित उनके आवास पर 'संदिग्ध परिस्थितियों' में मृत्यु हुई. उन्होंने अपनी शिकायत में पारिवारिक कलह की बात कही है और 27 अगस्त को अकील द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो का हवाला दिया गया है. वीडियो में अकील ने कहा था कि उनके पिता मोहम्मद मुस्तफा का उनकी पत्नी के साथ अवैध संबंध है.

अकील ने वीडियो में अपने परिवार खासकर मां और बहन पर उन्हें मानसिक-शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने, जान से मारने या झूठे मामले में फंसाने की साजिश रचने का आरोप लगाया था. शिकायतकर्ता शमशुद्दीन ने अपनी शिकायत में कहा कि अकील की रहस्यमय परिस्थितियों में अचानक हुई मौत ने उनकी आशंकाओं की पुष्टि की है और उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से हत्या का मामला बताया है. शमशुद्दीन ने अधिकारियों से अकील का फोन, डिजिटल साक्ष्य, कॉल रिकॉर्ड और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए गहन और निष्पक्ष जांच करने की अपील की है.

अकील ने दूसरे वीडियो में दी क्लीन चिट

हालांकि, एक अन्य वीडियो में अकील ने अपनी खराब तबीयत का हवाला देते हुए पुराने वीडियो में परिवार के सदस्यों पर लगाए गए आरोपों को वापस ले लिया था. उन्होंने परिवार को क्लीन चिट देते हुए कहा कि उनकी मां, पिता, बहन व पत्नी ने उनकी अच्छी देखभाल की. एसआईटी का नेतृत्व कर रहे एसीपी विक्रम नेहरा ने पंचकूला में पत्रकारों से बातचीत में कहा, 'अकील के दोनों वीडियो से पारिवारिक विवाद साफ झलकता है, लेकिन हम हर एंगल से मामले की जांच कर रहे हैं.' उन्होंने आगे कहा, 'अकील की मेडिकल हिस्ट्री, सोशल मीडिया अकाउंट्स और सभी संबंधित सामग्री को कब्जे में लेकर बारीकी से खंगाला जाएगा. हमारी जांच का फोकस मौत कैसे हुई, यह जानना है. डिजिटल फॉरेंसिक टीम अकील के मोबाइल, लैपटॉप व सोशल मीडिया प्रोफाइल की जांच कर रही है.'

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने मामले को उलझाया

प्रारंभिक पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में अकील के हाथ पर सिरिंज का निशान मिला है, जिससे नशीली दवा के ओवरडोज से मौत या हत्या की आशंका बढ़ गई है. एसीपी नेहरा ने कहा, 'यह अभी जांच के दायरे में है. पूरी रिपोर्ट आने तक तथ्य सार्वजनिक नहीं किए जा सकते. विसरा सैंपल की रिपोर्ट से मौत का कारण स्पष्ट होगा.' पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा ने बयान जारी कर कहा कि उनके बेटे अकील अख्तर की मौत कैसे हुई, ये जांच का विषय है और उनका परिवार SIT के साथ जांच में सहयोग करेगा.

