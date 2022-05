Mohali Blast: मोहाली धमाके में रूस जैसे हथियार का इस्तेमाल? 2016 में सामने आई थी ऐसी ही तस्वीर

Mohali Blast: पंजाब के मोहाली में हुए हमले का क्या रूस से कोई कनेक्शन है? मोहाली में मौजूद पुलिस इंटेलिजेंस ऑफिस पर हुए हमले के बाद यह सवाल उठने लगे हैं. दरअसल, मोहली अटैक में जिस RPG (rocket-propelled grenade) का इस्तेमाल हुआ है वह हथियार रूस में बना हो सकता है. दोनों की तस्वीरों को देखकर इसी आशंका बढ़ गई है क्योंकि देखने में ये बिल्कुल एक जैसे हैं.

बता दें कि सोमवार को मोहाली स्थित पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस ऑफिस पर हमले ने सबको चौंका दिया था. छोटा सा धमाका बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर हुआ जिसमें बिल्डिंग की खिड़की के शीशे चकनाचूर हो गए थे, बाकी अंदर रखे कुछ सामान को भी नुकसान पहुंचा था.

हथियार के रूस कनेक्शन का शक

इसकी आशंका है कि पंजाब में ग्रेनेड फेंकने के लिए इस्तेमाल RPG रूस में बना RPG-26 Aglen हो सकता है. रूस से इसकी तस्वीरें 2016 में सामने आई थीं. दोनों की मार्किंग बिल्कुल एक जैसी है. इसको देखकर RPG के रूसी होने का शक है.

करीब 80 मीटर दूर से किया था अटैक

मोहाली में हुए हमले में कुछ ताजा जानकारियां भी सामने आई हैं. पता चला है कि एक कार से दो संदिग्ध लोग आते देखे गए थे. इन लोगों ने करीब 80 मीटर दूर से रॉकेट से ग्रेनेड (rocket-propelled grenade) को दागा था.

बता दें कि मोहाली में पुलिस खुफिया विभाग का मुख्यालय सेक्टर 77 में मौजूद है. वहां यह हमला शाम को करीब 7.45 मिनट पर हुआ था. राहत की बात यह रही कि इसमें किसी शख्स को चोट नहीं आई. फिलहाल इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है. यह आतंकी हमला है या नहीं, फिलहाल इसकी जांच चल रही है.

Punjab | Morning visuals from outside Punjab Police Intelligence headquarters in sector 77, SAS Nagar where an explosion took place yesterday evening, May 9



"It was a minor explosion," police officials said yesterday pic.twitter.com/Us5NZ58LR3