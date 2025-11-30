scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पंजाब: शादी में गैंगवार... विवाह घर में सात फेरे की चल रही थी तैयारी और तड़ातड़ चलने लगीं गोलियां, 2 की मौत

पंजाब के लुधियाना में एक शादी समारोह में गैंगवार हो गया. जिसके बाद फायरिंग शुरू हो गई. इस फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई. जिससे शादी में अफरा-तफरी का माहौल हो गया.

Advertisement
X
शादी समारोह में फायरिंग से 2 लोगों की मौत. (Photo: Screengrab)
शादी समारोह में फायरिंग से 2 लोगों की मौत. (Photo: Screengrab)

पंजाब के लुधियाना में शनिवार को देर रात शादी समारोह में गैंगवार हो गया. जिसके बाद दोनों गैंग के लोगों ने फायरिंग कर दी और 2 लोगों की मौत हो गई. जबकि दो लोग घायल हो गए. जिन्हें डीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस घटना के बाद शादी में मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी है. 

बताया जाता है कि शनिवार को लुधियाना के पखोवाल रोड पर एक शादी थी. जिसमें दो गैंग के लोग भी पहुंचे थे. इस दौरान दोनों ग्रुपों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया. जिसके बाद फायरिंग शुरू हो गई. इस फायरिंग में दो लोगों की मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिया है.

यह भी पढ़ें: लुधियाना एनकाउंटर में बड़ा खुलासा, पाक-ISI से जुड़े मॉड्यूल का भंडाफोड़, लॉरेंस गैंग और सलमान खान के घर फायरिंग केस से है कनेक्शन

सम्बंधित ख़बरें

Punjab police encounter two terrorists linked to Babbar Khalsa and ISI
लुधियाना में दो आतंकियों का एनकाउंटर, बब्बर खालसा से जुड़े तार 
Swapan Sharma Commissioner Of Police, Ludhiana
लुधियाना एनकाउंटर में बड़ा खुलासा, सलमान खान के घर फायरिंग केस से है कनेक्शन 
बुलडोजर की कार्रवाई
फरीदकोट में नशा तस्करों के घरों पर चला बुलडोजर, दो अवैध निर्माणों पर प्रशासन का बड़ा एक्शन 
Kejriwal and Punjab Chief Minister Bhagwant Mann
पंजाब में 45 हजार KM रोड बनाएगी मान सरकार, केजरीवाल बोले- ये सबसे बड़ा सड़क निर्माण कार्य 
पंजाब आजतक: मान कैबिनेट की मीटिंग में लिए गए कौन-से बड़े फैसले?  

हालांकि अभी फायरिंग करने वालों की गिरफ्तारी नहीं हुई है. पुलिस ने बताया कि एक शादी-समारोह में दो गैंग के बीच हुई फायरिंग में दो लोगों की मौत हो गई. जबकि दो घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मामले की जांच की जा रही है. मैरिज हॉल में बर्तन धोने का काम करने वाले व्यक्ति ने बताया कि रात करीब एक से दो बजे के बीच पार्टी चल रही थी और सात फेरे की तैयारी चल रही थी. तभी फायरिंग शुरू हो गई. 

Advertisement

फायरिंग से समारोह में अफरातफरी मच गई. मेरे साथ काम करने वाले अन्य लोगों ने मुझे बताया तो मैं भी बाहर आया और देखा कि दो लोगों की मौत हो चुकी थी. मैरिज हॉल के अंदर रखे एक सोफे पर खून के छींटे पड़े थे. घटना के कुछ देर बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement