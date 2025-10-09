मोगा: नशे की लत लगाकर पति ने पत्नी को देह व्यापार में धकेला, ऐसे सामने आया ये घिनौना सच

पंजाब के मोगा जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने ही पति पर नशा देकर देह व्यापार में धकेलने का आरोप लगाया है. पीड़िता के मुताबिक, उसकी शादी तीन साल पहले गौरव नाम के युवक से प्रेम विवाह किया था. शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन शादी के दो साल बाद पति का असली चेहरा सामने आ गया.

महिला ने बताया कि उसका पति एक होटल में काम करता था. करीब एक साल पहले उसने उसे हेरोइन का नशा देना शुरू कर दिया. नशे की लत लगने के बाद पति ने उसे ग्राहकों के पास भेजना शुरू कर दिया. आरोपी खुद ग्राहकों से संपर्क करता था और कई बार पत्नी को होटल तक छोड़कर जाता था. यह सिलसिला करीब एक साल तक चलता रहा.

नशे की लत लगाकर देह व्यापार में धकेला

कुछ दिन पहले महिला नशे की हालत में सड़क पर पड़ी मिली. राहगीरों की सूचना पर मायके वालों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया. होश आने पर महिला ने अपनी पूरी कहानी परिवार को बताई. इसके बाद परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई.

पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया

पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी पति गौरव को गिरफ्तार कर लिया है. डीएसपी सिटी गुरप्रीत सिंह ने बताया कि पीड़िता के बयान पर आरोपी के खिलाफ अनैतिक तस्करी निवारण अधिनियम (Immoral Traffic Prevention Act) के तहत केस दर्ज किया गया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

(रिपोर्ट- तनमय सामंत)

---- समाप्त ----