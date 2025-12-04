अमृतसर–पठानकोट रोड पर भीषण हादसा... यात्रियों से भरी बस ट्रक से टकराई, 35-40 लोगों की हालत गंभीर

अमृतसर-पठानकोट नेशनल हाइवे पर कट्थूनंगल क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हो गया. यहां यात्रियों से भरी बस और बजरी से लदा ट्रक आमने-सामने टकरा गए. इस भीषण टक्कर में 35 से 40 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि मृतकों की संख्या को लेकर पुलिस अभी तक आधिकारिक जानकारी नहीं दे पा रही है. हादसे के बाद सड़क पर देर तक चीख-पुकार मची रही.

जानकारी के अनुसार, बटाला की दिशा से अमृतसर जा रही प्राइवेट बस में बड़ी संख्या में यात्री सवार थे. बस जैसे ही गोपालपुरा गांव के पास पहुंची, आगे चल रहा ट्रक अचानक बिना संकेत दिए यू-टर्न लेने लगा. तेज रफ्तार में आ रही बस अचानक इस मोड़ से बच नहीं पाई और सीधे ट्रक से जा टकराई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया. सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और राहत कार्य शुरू करवाया. डीएसपी मजीठा, धर्मेंद्र कल्याण ने बताया कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है और ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज कार्रवाई शुरू कर दी गई है. उन्होंने कहा कि घायलों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. मृतकों की संख्या की पुष्टि डॉक्टरों की रिपोर्ट के बाद ही की जा सकेगी.

सड़क सुरक्षा फोर्स के कर्मियों ने बताया कि जब वे मौके पर पहुंचे तो कम से कम 35 यात्री गंभीर रूप से घायल थे. कई लोग सीटों के बीच फंसे हुए थे, जिन्हें निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. सभी घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां कई की स्थिति नाजुक बनी हुई है.

घटनास्थल पर मौजूद चश्मदीदों ने कहा कि एक्सीडेंट बेहद भयावह था. बड़ी संख्या में लोग जख्मी थे. दो से ज्यादा तो लग रहे थे कि उनकी मौत हो चुकी थी. चश्मदीद ने कहा कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह दब गया था और कई यात्रियों को बाहर निकालने के लिए शीशे तोड़ने पड़े. स्थानीय लोगों और राहगीरों की मदद से घायलों को अस्पताल भेजा गया. हादसे के बाद मार्ग पर लंबा जाम लग गया, जिसे पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद हटवाया. फिलहाल पुलिस विस्तृत जांच कर रही है और फरार चालक की तलाश की जा रही है.

