पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे राहुल गांधी, गुरदासपुर में किसानों से मिले, ट्रैक्टर भी चलाया

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पंजाब बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए सूबे के दौरे पर पहुंचे हैं. राहुल गांधी गुरदासपुर के उस गांव पहुंचे, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों में से एक है, जहां बांध टूटने से खेत और घर पानी में डूब गए थे. उन्होंने किसानों से बातचीत की और गांव में पैदल जाने के बाद, आधा किलोमीटर तक ट्रैक्टर चलाकर अपने वाहन तक पहुंचे.

​

राहुल गांधी ने बाढ़ प्रभावित घोनेवाल गांव का दौरा किया. इस दौरान वे क्षतिग्रस्त हुए घर वाले परिवार से मिले.

राहुल गांधी से मिलने के बाद बाढ़ पीड़ित फैज ने कहा, "यह अच्छी बात है कि राहुल गांधी हमारे पास आए. हम चाहते हैं कि हमारा घर बने और बेटे के लिए नौकरी हो. मेरा घर बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गया.

​

अमृतसर पहुंचने पर स्थानीय नेताओं ने उनका स्वागत किया. राहुल गांधी ने अमृतसर पहुंचने के बाद पंजाब कांग्रेस के नेतृत्व के साथ गुरुद्वारा श्री समाध बाबा बुड्ढा साहिब जी में मत्था टेका और सभी की भलाई के लिए प्रार्थना की.

राहुल गांधी के साथ कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल, पंजाब कांग्रेस चीफ अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और अन्य नेता मौजूद हैं.

बाढ़ से 2,097 गांव बर्बाद...

पंजाब में आई बाढ़ से सूबे के 23 जिलों के 2,097 गांव पूरी तरह तबाह हो गए हैं. इससे करीब 1,91,926 हेक्टेयर फसलें बर्बाद हो गई हैं. 15 जिलों में कम से कम 52 लोगों की मौत हो गई है.

'पंजाब के दर्द को समझते हैं राहुल...'

राहुल गांधी के अमृतसर में बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर कांग्रेस नेता परगट सिंह ने कहा, "राहुल जी पंजाब के दर्द को अच्छी तरह समझते हैं. वह अजनाला में प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे और फिर प्रभावित किसानों, मजदूरों और स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे. कोई भी राज्य के लिए निर्धारित 1200 करोड़ रुपये के एसडीआरएफ फंड और इसे कैसे खर्च किया गया, इस बारे में बात नहीं कर रहा है. हमें उन लोगों की मदद करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिन्होंने अपनी संपत्ति और सामान खो दिया है."

कांग्रेस लीडर नवजोत कौर सिद्धू ने कहा, "यह एक बहुत बड़ी प्रेरणा है. वह हमारे लिए सबसे बड़े नेता हैं और वह हमें सेवा करते रहने के निर्देश देते रहे. हम जमीनी स्तर पर जो काम कर रहे हैं, वह घर बैठे अन्य लोगों को प्रेरित करेगा. जब कोई सीनियर लीडर आपको नोटिस करता है, तो इससे आपको और ज्यादा काम करने की प्रेरणा मिलती है. राज्य की (आपदाओं के लिए) तैयारियों का क्या? आपने (सरकार ने) नदियों के पास घरों के निर्माण की अनुमति क्यों दी? जिन लोगों ने एक बार में पानी छोड़ दिया, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए?"

---- समाप्त ----