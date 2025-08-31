scorecardresearch
 

'अब तक की सबसे भीषण बाढ़... पंजाब का रुका हुआ फंड जारी करे केंद्र', CM मान ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी

पंजाब के सीएम भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर राज्य का रुका हुआ 60,000 करोड़ रुपये का फंड जारी करने की मांग की है. मान ने SDRF के नियमों में बदलाव की अपील करते हुए कहा कि पंजाब सरकार किसानों को बाढ़ से हुए नुकसान पर 50 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देना चाहती है, लेकिन इसके लिए केंद्र की मंजूरी जरूरी है.

पंजाब में बाढ़ से इस समय 1000 गांव और लाखों लोग प्रभावित हैं. (File Photo: ITG)
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने पंजाब का रुका हुआ फंड रिलीज करने का अनुरोध किया है. भगवंत मान ने पत्र में लिखा, 'यह पंजाब के लिए मुश्किल समय है और केंद्र सरकार को राज्य का 60,000 करोड़ रुपये का रुका हुआ फंड तुरंत जारी करना चाहिए.'

'किसानों को 50 हजार रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा देने को तैयार'

सीएम मान ने SDRF (State Disaster Response Fund) के नियमों में बदलाव की मांग भी की है. उन्होंने कहा कि मौजूदा नियमों के तहत किसानों को बाढ़ से हुए नुकसान का पर्याप्त मुआवजा नहीं मिल पाता. पंजाब सरकार चाहती है कि यह मुआवजा बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रति एकड़ किया जाए और इसके लिए केंद्र की सहमति जरूरी है.

'अब तक की सबसे भीषण बाढ़'

भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सरकार किसानों को 50 हजार रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए केंद्र से मंजूरी चाहिए. उन्होंने बताया कि पंजाब इस समय अब तक की सबसे गंभीर बाढ़ की स्थिति से जूझ रहा है. राज्य के लगभग 1000 गांव और लाखों लोग बुरी तरह प्रभावित हैं. 

'पानी में डूबी 3 लाख एकड़ कृषि भूमि'

सीएम मान ने बताया कि बाढ़ का सबसे ज्यादा असर गुरदासपुर, कपूरथला, अमृतसर, पठानकोट, फिरोजपुर, फाजिल्का और होशियारपुर जिलों में पड़ा है. करीब 3 लाख एकड़ कृषि भूमि बाढ़ के पानी में पूरी तरह डूब चुकी है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है.

