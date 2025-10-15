चंडीगढ़ में Thar ने दो सगी बहनों को उड़ाया, एक की मौत, दूसरी की हालत गंभीर

चंडीगढ़ के सेक्टर-46 में थार कार से हिट एंड रन का मामला सामने आया है. एक तेज रफ्तार काली थार कार ने सड़क किनारे खड़ी दो सगी बहनों को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में बड़ी बहन सोजेफ की मौत हो गई, जबकि छोटी बहन ईशा गंभीर रूप से घायल है.

दोनों बहनें चंडीगढ़ के बुड़ैल इलाके की रहने वाली थीं और कॉलेज से लौटकर सड़क किनारे ऑटो का इंतजार कर रही थीं. तभी अचानक तेज रफ्तार थार आई और उन्हें टक्कर मार दी और कार चालक फरार हो गया. स्थानीय लोगों ने तुरंत दोनों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने सोजेफ को मृत घोषित कर दिया. ईशा का इलाज सेक्टर-32 अस्पताल में चल रहा है.

थार गाड़ी चंडीगढ़ नंबर की है. पुलिस ने बताया कि गाड़ी के नंबर से पता सेक्टर-21 का मिला है, लेकिन वहां आरोपी अब नहीं रहता. पुलिस CCTV फुटेज की मदद से चालक की तलाश कर रही है.

