अनमोल पर 8 साल पहले दर्ज हुआ था पहला केस, पढ़ें- कैसे क्राइम वर्ल्ड का 'खूंखार खिलाड़ी' बना लॉरेंस का छोटा भाई

लॉरेंस बिश्नोई गैंग के प्रमुख सदस्य और उसके छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को लेकर बड़े खुलासे सामने आए हैं. 15 दिसंबर 2000 को पंजाब के अबोहर फाजिल्का में जन्मे अनमोल बिश्नोई कुछ ही दिनों में 26 साल का होने वाला है, लेकिन उस पर भारत के कई राज्यों में दो दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें एमसीओसीए, आतंक विरोधी कानून, रंगदारी, टारगेट किलिंग और हथियारों की तस्करी जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं.अनमोल की पहली गिरफ्तारी साल 2017 में हुई थी. उस समय वह 19 साल का था. राजस्थान पुलिस ने उसे जोधपुर के एक व्यवसायी से रंगदारी मांगने और दफ्तर के बाहर फायरिंग के मामले में पकड़ा था. उसके खिलाफ आईपीसी की धाराएं 120बी, 307 और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था.

अनमोल जमानत पर 7 अक्टूबर 2021 को बाहर आया. जमानत के बाद वह फिर से गैंग की गतिविधियों में शामिल हो गया. अमेरिका से भारत लाए गए गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को बुधवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया. जहां NAI ने अनमोल की 15 दिनों की हिरासत मांगी थी लेकिन कोर्ट ने उसे 11 दिन की एनआईए हिरासत में भेजा.

अनमोल बिश्नोई का जन्म अबोहर फाजिल्का में हुआ था

जमानत पर बाहर आने के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने उसके लिए बुलेटप्रूफ गाड़ी भेजी, क्योंकि अन्य गैंगों से खतरा था. पुलिस दस्तावेजों के अनुसार वह 19-20 नवंबर को जयपुर से दुबई भाग गया. इसके बाद वह केन्या गया और फिर अमेरिका पहुंचा. मई 2022 में सिद्धू मुसेवाला की हत्या में उसकी भूमिका को लेकर भी जांच एजेंसियों ने गंभीर सवाल उठाए हैं. वह विदेश में रहकर लॉजिस्टिक, ठिकाने और हथियार उपलब्ध कराने में शामिल बताया गया.

अप्रैल 2023 में कैलिफोर्निया के बेकर्सफील्ड में एक शादी में अनमोल का वीडियो सामने आया था. इसके बाद भारतीय एजेंसियों ने अमेरिका को जानकारी दी. रिपोर्टों के मुताबिक सितंबर-अक्टूबर 2024 में अमेरिका के ICE ने उसे हिरासत में लिया. यह भी इनपुट है कि वह अमेरिका में शादी करके निर्वासन से बचने की कोशिश कर रहा था.

दो दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामलों में शामिल है अनमोल बिश्नोई

बता दें, अनमोल बिश्नोई पर कई बड़े अपराधों में शामिल रहा है. मुंबई पुलिस उसके प्रत्यर्पण की कोशिश कर रही थी. जानकारी के मुताबिक बाबा सिद्दीकी की हत्या और अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर हुई गोलीबारी जैसे मामलों में शामिल अनमोल बिश्नोई को अमेरिका के कैलिफोर्निया में इमिग्रेशन विभाग ने हिरासत में लिया था.

पिछले साल अक्तूबर में मुंबई के बांद्रा ईस्ट में बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई थी. एनआईए की वेबसाइट पर भी अनमोल का नाम वांछित सूची में है, जहां उसे भानू नाम से दर्ज किया गया है. जांच एजेंसियों के अनुसार, अनमोल के बड़े भाई लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में करीब 700 शूटर हैं. लॉरेंस बिश्नोई का प्रभाव पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर भारत के कई हिस्सों में माना जाता है. उस पर हत्या, हत्या के प्रयास, रंगदारी और धमकाने जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं.

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में करीब 700 शूटर शामिल हैं

वर्तमान में उसके खिलाफ कई मामले चल रहे हैं. छात्र राजनीति में गुटबाजी से शुरू हुआ उसका अपराध दुनिया अब अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी और टारगेट किलिंग तक पहुंच चुकी है. पुलिस के अनुसार, यह गैंग एक बड़े ड्रग नेटवर्क को भी चलाता है और लॉरेंस बिश्नोई को ए श्रेणी का गैंगस्टर माना जाता है, यानी ऐसे अपराधी जो सबसे गंभीर अपराधों में शामिल होते हैं. लॉरेंस बिश्नोई पिछले ढाई साल से अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन इसके बावजूद उसका गैंग लगातार सक्रिय रहता है.

