उत्तर प्रदेश के बहराइच में नाव पलटी, 20 से ज्यादा लोग लापता

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख जताया है. उन्होंने अधिकारियों और एसडीआरएफ की टीमों को तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं.

बहराइच में नाव पलटने की घटना में कई लोग घायल हैं. (Photo: Representational)
उत्तर प्रदेश के बहराइच की कौड़ियाला नदी में एक नाव पलट गई है. इस घटना में 20 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं. एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तत्काल मौके पर रवाना कर दी गई हैं.

इस घटना पर डीजीपी मुख्यालय ने संज्ञान लिया है. डीजीपी मुख्यालय की तरफ से राहत कार्य की निगरानी की जा रही है. भारत-नेपाल के सीमावर्ती जिले बहराइच का भरथापुर गांव कतर्नियाघाट वन्य जीव रेंज का गांव है. यहां के ग्रामीण लखीमपुर के खैरटिया गांव से कौड़ियाला नदी के रास्ते नाव से आते-जाते हैं.

कतर्नियाघाट वाइल्ड लाइफ से होकर बहने वाली भारत-नेपाल बॉर्डर की कौड़ियाला नदी नेपाल की पहाड़ियों से निकलकर भारतीय सीमा क्षेत्र की घाघरा नदी में मिलती है. भरथापुर गांव के लोग बहराइच के सीमावर्ती पड़ोसी जिले लखीमपुर खीरी के खैरटिया गांव से होकर कौड़ियाला नदी में नाव से आवाजाही करते हैं, जिसे इस गांव के लोग सबसे सुविधाजनक मानते हैं.

कैसे हुई घटना?

बुधवार की शाम को गांव के लोग नाव से सवार होकर खैरटिया गांव से भरथापुर गांव लौट रहे थे, तभी शाम छह बजे गांव के करीब पहुंचते ही नाव अनियंत्रित होकर कौड़ियाला नदी में पलट गई. हादसे में गांव के कई लोग लापता है, जिनमें कुछ मेहमान भी बताए जा रहे हैं.

घटना में चार लोगों को सुरक्षित बचाया गया है. लापता लोगों में नाव चालक समेत कई लापता हैं. घटना की जानकारी लोगों ने पुलिस व प्रशासन को दी है. पानी के भरी दबाव के चलते चौधरी चरण सिंह घाघरा बैराज के गेट खोले गए थे, जिन्हें बंद कराया जा रहा है. ग्रामीणों का कहना है हादसा नदी में तेज बहाव के कारण हुआ है.

