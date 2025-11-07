टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड... ठगों ने खाते से उड़ाए 56 लाख रुपये

कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के वरिष्ठ नेता और सांसद कल्याण बनर्जी एक बड़े साइबर फ्रॉड का शिकार हो गए हैं. ठगों ने उनके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के हाईकोर्ट शाखा वाले खाते से करीब 56 लाख रुपये निकाल लिए. यह मामला तब सामने आया जब बैंक की ओर से अनधिकृत लेन-देन की जानकारी मिलते ही साइबर क्राइम सेल में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, ठगी का पता तब चला जब बैंक के सिस्टम ने खाते से संदिग्ध ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड किया. इसके बाद बैंक अधिकारियों ने तुरंत खाते को फ्रीज किया और साइबर अपराध शाखा को सूचित किया. प्राथमिक जांच में सामने आया है कि हैकर्स ने किसी तरह सांसद के बैंक लॉगिन क्रेडेंशियल्स तक पहुंच बनाई और कई चरणों में पैसे ट्रांसफर किए.

साइबर सेल ने मामले की जांच शुरू कर दी है और उन खातों की पहचान की जा रही है जिनमें पैसे भेजे गए. अधिकारियों ने बताया कि लेन-देन के दौरान इस्तेमाल किए गए आईपी एड्रेस, बैंक सर्वर लॉग्स और मोबाइल नंबर की तकनीकी जांच चल रही है. शुरुआती रिपोर्टों में संकेत मिला है कि ठगों ने 'फिशिंग' या 'रिमोट एक्सेस मालवेयर' जैसे तरीकों का इस्तेमाल किया हो सकता है.

फिलहाल सांसद कल्याण बनर्जी की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. बनर्जी पश्चिम बंगाल के सेरामपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और टीएमसी के प्रमुख चेहरों में से एक हैं. इस घटना ने राज्य के राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच जारी है और जल्द ही मामले में अहम सुराग मिलने की उम्मीद है. घटना ने यह एक बार फिर साबित कर दिया है कि साइबर अपराधी अब न केवल आम नागरिकों, बल्कि उच्च पदस्थ जनप्रतिनिधियों को भी निशाना बना रहे हैं. विशेषज्ञों ने नागरिकों से अपने बैंकिंग क्रेडेंशियल्स और ऑनलाइन ट्रांजैक्शनों को लेकर सतर्क रहने की अपील की है.

