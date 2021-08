'पार्टी युवा छोड़ते हैं, जिम्मेदार हम बूढ़ों को ठहराया जाता है', सुष्मिता देव के इस्तीफे पर बोले कपिल सिब्बल

कांग्रेस की पूर्व सांसद सुष्मिता देव ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है, जिसपर कांग्रेस पार्टी के अंदर ही सवाल उठ रहे हैं. कार्ति चिदंबरम इसपर विचार करने की बात कर रहे हैं. वहीं कपिल सिब्बल ने युवा नेताओं के इस तरह कांग्रेस छोड़कर जाने पर सवाल उठाए हैं.

कार्ति चिदंबरम ने सुष्मिता देव के इस्तीफे पर लिखा, 'हमें इस बात पर गहन विचार करने की जरूरत है कि सुष्मिता देव जैसे लोग पार्टी छोड़कर क्यों जा रहे हैं. इसपर विचार करने से हटना नहीं चाहिए.'

वहीं कपिल सिब्बल ने लिखा, 'सुष्मिता देव ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकत सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. जब युवा नेता छोड़कर जाते हैं तो हम 'बूढ़ों' को इसे मजबूत करने के हमारे प्रयासों के लिए दोषी ठहराया जाता है. पार्टी आगे बढ़ती रहती है. आंख अच्छी तरह बंद करके.'

Sushmita Dev



Resigns from primary membership of our Party



While young leaders leave we ‘oldies’ are blamed for our efforts to strengthen it



The Party moves on with :



Eyes Wide Shut