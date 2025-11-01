scorecardresearch
 

Feedback

'बंगाल में SIR से दहशत, लोग कर रहे सुसाइड', TMC नेता कुणाल घोष का बीजेपी पर आरोप

टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि बीजेपी की अमानवीय राजनीति और चुनाव आयोग की मिलीभगत से राज्य में लोग भयभीत हैं. TMC नेता ने सीधे तौर पर बीजेपी के तीन वरिष्ठ नेताओं सुकांत मजूमदार, समिक भट्टाचार्य और शुवेंदु अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया.

Advertisement
X
घोष ने कहा कि बीजेपी जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है. (File Photo: PTI)
घोष ने कहा कि बीजेपी जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है. (File Photo: PTI)

पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची संशोधन (SIR) को लेकर सियासत गर्मा गई है. तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और चुनाव आयोग पर साजिश के तहत मतदाता सूची से लाखों नाम हटाने का गंभीर आरोप लगाया. टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि बीजेपी की अमानवीय राजनीति और चुनाव आयोग की मिलीभगत से राज्य में लोग भयभीत हैं, यहां तक कि कुछ लोग डर और निराशा में आत्महत्या तक कर रहे हैं.

घोष ने दावा किया कि राज्य के कई हिस्सों, खासकर उत्तर बंगाल जिलों में SIR प्रक्रिया को लेकर आम लोगों में भय और भ्रम फैल गया है, जिसके चलते लोग आत्महत्या कर रहे हैं, मानसिक तनाव में हैं. बीजेपी नेताओं के बेतुके और भड़काऊ बयानों ने लोगों को दहशत में डाल दिया है. कुछ लोग अपनी नागरिकता पर शक में जान तक दे रहे हैं और बीजेपी उन आत्महत्याओं का भी मजाक उड़ा रही है.”

TMC नेता ने सीधे तौर पर बीजेपी के तीन वरिष्ठ नेताओं सुकांत मजूमदार, समिक भट्टाचार्य और शुवेंदु अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने आरोप लगाया कि ये वही लोग हैं जो खुलेआम कहते हैं ‘चुन चुन कर बांग्लादेशियों को बाहर फेंक देंगे’. ऐसे बयान आम नागरिकों में असुरक्षा और घबराहट पैदा कर रहे हैं.”

सम्बंधित ख़बरें

The guards and their army are stealing votes: Mahima Singh
दंगल: EC के फैसले पर बवाल, वोटर लिस्ट पर क्यों सुलग रही सियासत?  
In Maharashtra, there should be Very Special Intensive Revision instead of SIR!
वोटर लिस्ट पर घमासान! EC पर उठे सवाल, महाराष्ट्र में 'VSIR' की मांग 
Swayam Prakash Purohit: A Government Elected by the Votes of the Dead
बंगाल में SIR पर संग्राम, घुसपैठिए पर पार्टी प्रवक्ताओं में आर-पार की जंग 
accident sign board
दार्जिलिंग में दर्दनाक हादसा, खाई में गिरी कार, तीन की मौत, पांच घायल 
Kunal Ghosh, Mamata Banerjee, Trinamool Congress, TMC, West Bengal politics, Bijoya Dashami, Abhishek Banerjee, Kunal Ghosh Facebook post, Bengal elections 2026, TMC loyalty
'2002 की वोटर लिस्ट से छेड़छाड़... SIR से पहले ही डिलीट किए जा रहे नाम', TMC का आरोप 

घोष ने कहा कि बीजेपी जनता के असली मुद्दों बेरोजगारी, महंगाई और जनकल्याण से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने केंद्र और चुनाव आयोग से अपील की कि वे इस पूरे मामले पर पुनर्विचार करें और संवेदनशीलता दिखाएं, क्योंकि यह सिर्फ एक राजनीतिक मसला नहीं, बल्कि मानवीय त्रासदी बनती जा रही है.

Advertisement

गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों में उत्तर बंगाल के कुछ जिलों से आत्महत्या और दहशत फैलने की घटनाएं सामने आई हैं, जिनका संबंध लोगों में मतदाता सूची से नाम कटने के डर से जोड़ा जा रहा है. SIR प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग 2002 के मतदाता रोल्स के आधार पर नामों का सत्यापन कर रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Chapra Vidhan Sabha
    Alinagar MLA
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Gopalganj Election
    करियर राशिफल
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement