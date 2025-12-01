scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मैं TIPS देने के लिए तैयार हूं, उन्हें कैसे PERFORM करना चाहिए', विपक्ष को पीएम मोदी की नसीहत

शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले विपक्ष को पीएम मोदी ने सलाह भी दी और तंज भी कसा. पीएम ने कहा कि अगर विपक्ष चाहे तो वे उन्हें टिप्स देने के लिए तैयार हैं कि कैसे परफॉर्म किया जाए. पीएम मोदी ने सत्ता पक्ष से भी कहा कि उन्हें भी

Advertisement
X
PM मोदी ने कहा कि विपक्ष हार की हताशा से बाहर निकले. (Photo: X/@BJP4India)
PM मोदी ने कहा कि विपक्ष हार की हताशा से बाहर निकले. (Photo: X/@BJP4India)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले कहा है कि विपक्ष को अपनी रणनीति बदलनी चाहिए. मैं उन्हें टिप्स देने के लिए तैयार हूं कि परफॉर्म कैसे करना चाहिए. पीएम मोदी ने विपक्ष संसद को चलने देने की अपील करते हुए कहा कि कोई भी दल हो, नई पीढ़ी के सांसद को जो पहली बार सदन आए हैं उन्हें इसका लाभ मिलना चाहिए. 

प्रधानमंत्री ने कहा कि ड्रामा करने के लिए बहुत जगह है लेकिन यहां पर ड्रामा नहीं डिलीवरी चाहिए. यहां नारे नहीं नीति पर बदल देना है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रनिर्माण के लिए सकारात्माक सोच होनी चाहिए. 

संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने कहा कि ये सत्र सिर्फ रिचुअल नहीं है ये राष्ट्र को प्रगति की ओर तेज गति से ले जाने के जो प्रयास चल रहे हैं उसमें ऊर्जा भरने काम ये सत्र करेगा. ऐसा उनका विश्वास है. 

प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष लोगों के बीच नहीं जा पा रहा है और ये लोग सारा गुस्सा सदन में निकालते हैं. 

पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव में माताओं-बहनों की भागीदारी बढ़ रही है, इससे नया विश्वास पैदा होता है. पीएम ने कहा कि एक तरफ लोकतंत्र की मजबूती और दूसरी ओर अर्थतंत्र की मजबूती, इसे भी दुनिया बहुत बारीकी से देख रही है. भारत ने सिद्ध कर दिया है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर. जिस गति से आज भारत की आर्थिक स्थिति नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रही है, ये स्थिति नया विश्वास जगाती है और नई ताकत देती है. 

Advertisement

पीएम ने कहा कि ये संत्र संसद देश के लिए क्या सोच रही है, क्या करना चाहती है, क्या करने वाली है इन मुद्दों पर केंद्रित होनी चाहिए. 

विपक्ष को सलाह देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस प्रक्रिया में विपक्ष अपना दायित्व निभायें. चर्चा में मजूबत मुद्दे उठाएं. पराजय की निराशा से बाहर निकले. दुर्भाग्य यह है कि कुछ दल ऐसे हैं जो पराजय नहीं पचा पाते. मुझे लग रहा था कि ये दल बिहार चुनाव के बाद अब बाहर निकल जाएंगे, लेकिन कल इन पार्टियों का बयान सुनकर लगा कि ये हार को पचा नहीं पाए हैं. 

उन्होंने कहा, "शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट को मैदान नहीं बनने दें. ये शीतकालीन सत्र विजय के अहंकार में भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए. बहुत संतुलित तरीके के साथ देश की जनता का फर्ज निभाएं. आगे के लिए सोचें."

 पीएम मोदी ने कहा उनकी चिंता पहली बार चुनकर आए या कम आयु के सासंदों को लेकर है जो परेशान हैं, इनमें सभी दलों के हैं. उन्हें अपने सामर्थ्य का परिचय करने और क्षेत्र की समस्याओं को बताने का अवसर नहीं मिल रहा है. नई पीढ़ी के नौजवान सांसदों को अवसर देना चाहिए. उनके अनुभवों का सदन को लाभ मिलना चाहिए. इन चीजों को गंभीरता से लें. 

Advertisement

उन्होंने आगे कहा, "नारे के लिए पूरा देश पड़ा है, जहां पराजित होकर आए हो वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो भी मौका है, लेकिन यहां नारे नहीं नीति पर बल देना चाहिए. लेकिन इसके लिए नीयत होनी चाहिए."
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement