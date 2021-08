पंजाब: कैप्टन की सरकार पर फिर हमलावर हुए सिद्धू, अब इस मुद्दे पर उठाया सवाल

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) ने एक बार फिर से कैप्टन अमरिंदर सरकार को घेरा है. नशे के मुद्दे पर अपनी ही पार्टी की प्रदेश सरकार से उन्होंने सवाल किए हैं. कई ट्वीट कर उन्होंने पूछा है कि पंजाब पुलिस द्वारा जो SIT, पंजाब में नशे की बिक्री और नशे की सप्लाई में शामिल बड़ी मछलियों की धरपकड़ के लिए बनाई गई थी, उसने आखिरकार क्या कार्रवाई की है? साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू ने सुझाव दिया है कि विधानसभा के अंदर एक विशेष प्रस्ताव लाकर पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में बंद पड़ी SIT की इसी मुद्दे को लेकर की गई जांच रिपोर्ट को तुरंत सार्वजनिक किया जाए.

सिद्धू ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, 'फरवरी 2018 में एडीजीपी हरप्रीत सिद्धू के नेतृत्व में एसटीएफ ने बिक्रमजीत सिंह मजीठिया और अन्य की नशा तस्करी में शामिल होने के मामले में ईडी द्वारा दर्ज किए गए बयानों पर सबूतों की जांच करते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में स्थिति की रिपोर्ट दायर की है.'

In February 2018, STF headed by ADGP Harpreet Sidhu filed “status report” in Punjab & Haryana High Court, investigating statements & evidence recorded by ED that were submitted before Hon’ble Court in case of Bikramjit Singh Majithia & others involvement in Drug trafficking. 1/6 pic.twitter.com/ZRNBoiPNCk