किसानों के हित के लिए कटिबद्ध है कांग्रेस, पंजाब में लागू नहीं होने देंगे तीन काले कानून: सिद्धू

पंजाब आलाकमान ने पिछले दिनों लंबी बातचीत के बाद नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) को प्रदेश का कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया है. ऐसे में सिद्धू लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं. इसी कड़ी में बुधवार को पटियाला में कांग्रेस विधायक मदनलाल जलालपुर के आवास पर पहुंचे.



जहां उन्होंने कांग्रेस के मंत्रियों/विधायकों के साथ हुई मीटिंग के दौरान कहा कि कांग्रेस किसानों के हित के लिए कटिबद्ध है. उन्होंने कहा कि पंजाब में केंद्र सरकार के तीन काले कानून लागू नहीं होने देंगे.





The Congress is committed to the cause of Farmers … Will not let the three Black Laws to be implemented in Punjab !! Today at the residence of INC MLA Madanlal Jalalpur in Patiala with INC Ministers/MLAs pic.twitter.com/0jJ8qXw3ui