कर्नाटकः पुलिसवालों के 'भगवा' पहनने पर बवाल, कांग्रेस ने पूछा- क्या मिसाल कायम करना चाहती है पुलिस?

कर्नाटक की सियासत में एक नया बवाल खड़ा हो गया. ये बवाल पुलिस के भगवा रंग के शॉल ओढ़ने को लेकर हो रहा है. कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें पुलिसकर्मी भगवा रंग के शॉल डाले और कपड़े पहने नजर आ रहे हैं. जिसके बाद विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने बीजेपी पर पुलिस का भगवाकरण करने और आरएसएस के प्रभाव को डालने की कोशिश करने का आरोप लगाया है.

कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने ट्विटर पर कुछ तस्वीरें शेयर की थीं. ये तस्वीर विजयपुरा और उडुपी पुलिस की है, जिसमें पुलिसकर्मी भगवा रंग के शॉल और कपड़े पहने नजर आ रहे हैं. इन तस्वीरों को शेयर करते हुए डीके शिवकुमार ने लिखा, 'हमारी पुलिस सभी भेदों से ऊपर उठकर कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक प्रावधानों से बंधे हुए हैं. एक राजनीतिक संगठन के रंग के कपड़े पहनकर कर्नाटक पुलिस क्या मिसाल कायम करना चाहती है? क्या मुख्यमंत्री और डीजीपी इस गंभीर मामले पर गौर करेंगे?'

Our police forces are bound by Constitutional provisions to ensure law and order, by rising above all distinctions.

By donning colour of a political outfit, what kind of an example is Karnataka police setting?

Will @CMofKarnataka and @DGPKarnataka look into this serious matter?