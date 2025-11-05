scorecardresearch
 

'चार पीढ़ियों ने राज किया, फिर भी झूठ...', राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोपों पर हरियाणा सीएम नायब सैनी का तंज

बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि लोकतंत्र और संविधान की हत्या की जा रही है. उन्होंने हरियाणा चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाया. अब इस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की प्रतिक्रिया आई है.

राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों को हरियाणा सीएम नायब सैनी ने झूठ बताया (File Photo- ITG)
राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों को हरियाणा सीएम नायब सैनी ने झूठ बताया (File Photo- ITG)

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के उन आरोपों को सिरे से खारिज किया है, जिनमें उन्होंने 2024 हरियाणा विधानसभा चुनाव को चोरी हुआ बताया था. सैनी ने कहा कि राहुल गांधी के बयान न केवल झूठे हैं बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा पर हमला करने वाले हैं.

मुख्यमंत्री सैनी ने तीखे लहजे में कहा, “राहुल गांधी के परिवार ने चार पीढ़ियों तक देश पर राज किया, फिर भी आज उन्हें झूठ बोलकर राजनीति करनी पड़ रही है. यह कांग्रेस की हताशा और मुद्दों की कमी को दर्शाता है.”

उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता जानती है कि बीजेपी ने पूरी पारदर्शिता और जनसमर्थन के साथ चुनाव जीता है. राहुल गांधी की फर्जी वोट वाली कहानी पूरी तरह से निराधार और मनगढ़ंत है. सैनी ने कहा कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाना कांग्रेस की पुरानी आदत बन चुकी है.

बता दें बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बड़ा हमला किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतंत्र और संविधान की हत्या की जा रही है. जो कुछ हरियाणा और महाराष्ट्र में हुआ, वही चीजें वे बिहार में भी कर रहे हैं. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि यह सब चुनाव आयोग की मिलीभगत से हो रहा है.

राहुल गांधी ने 'H-Files' नाम से दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया कि हरियाणा विधानसभा चुनावों में 25 लाख वोट चोरी किए गए, जिनमें 5.21 लाख डुप्लिकेट वोटर, 93,174 अवैध वोटर और 19.26 लाख बल्क वोटर शामिल थे. उन्होंने बीजेपी पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया.

