'RSS का झंडा एक दिन राष्ट्रीय ध्वज बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं'...बीजेपी विधायक बोले

कर्नाटक सरकार में पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक ईश्वरप्पा ने दावा किया है कि RSS का झंडा एक दिन राष्ट्रीय ध्वज बनेगा. उन्होंने कहा कि केसरिया झंडा बलिदान का प्रतीक है. उन्होंने कहा, इसका सम्मान आज या कल से शुरू नहीं हुआ. बल्कि हजारों सालों से इसका सम्मान हो रहा है.

ईश्वरप्पा ने संघ की भी तारीफ की. उन्होंने कहा, बलिदान की भावना को लाने के लिए ही आरएसएस केसरिया झंडे के सामने प्रार्थना करता है. उन्होंने कहा, तिरंगा झंडा हमारे संविधान के मुताबिक, राष्ट्रीय ध्वज है. हमें इसे वह सम्मान देते हैं जिसका यह हकदार है.





