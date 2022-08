बिलकिस बानो के समर्थन में आईं BJP नेता खुशबू सुंदर, थरूर बोले- गर्व है आप पर

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बीजेपी नेता खुशबू सुंदर की दिल खोलकर तारीफ की है. शशि थरूर ने खुशबू संदर के एक ट्वीट पर जवाब देते हुए कहा है कि आज उन्हें खुशबू संदर पर गर्व हो रहा है क्योंकि वे राइट विंग पॉलिटिक्स के बजाय राइट थिंग (न्यायपूर्ण चीज) के लिए खड़ी हुई हैं. राजनीतिक रूप से दो छोर पर खड़े होने के बावजूद शशि थरूर ने तमिलनाडु की इस बीजेपी स्टार की क्यों तारीफ की है, ये हम आपको बताते हैं.

बता दें कि गुजरात दंगे से जुड़े बिलकिस बानो गैंग रेप केस में 11 दोषियों की रिहाई पर खुशबू ने गहरी आपत्ति जताई है. खुशबू सुंदर ने कहा है कि जिस महिला के साथ रेप किया गया है, उसके साथ हिंसा हुई है, उसकी आत्मा पर आजीवन न मिटने वाला दाग दिया गया है उसके साथ बिना राजनीति और विचारधारा पर विचार किए खड़े होने की जरूरत है. उसके साथ जिस भी व्यक्ति ने ऐसा किया है उसे किसी भी हालत में आजाद नहीं होना चाहिए. अगर इस निकृष्ट काम में शामिल व्यक्ति रिहा रहते हैं तो ये मानवता और नारी गरिमा का अपमान है, बिलकिस बानो या फिर कोई भी औरत जो इस पीड़ा से होकर गुजरी है उसे बिना राजनीति और विचारधारा पर विचार किए बिना समर्थन मिलना चाहिए.

Hear hear, @khushsundar! Proud to see you standing up for the right thing, rather than the right wing. https://t.co/NPfumMD6DW