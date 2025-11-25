scorecardresearch
 

Feedback

'वहां मस्जिद थी और कयामत तक रहेगी...', अयोध्या में राम मंदिर ध्वजारोहण पर बोले AIMIM नेता वारिस पठान

वारिस पठान का यह बयान उस दिन आया है जब अयोध्या में 'विवाह पंचमी' के शुभ अवसर पर राम मंदिर का ऐतिहासिक अनुष्ठान संपन्न हुआ. AIMIM नेता ने न केवल मंदिर-मस्जिद मुद्दे पर टिप्पणी की, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर भी निशाना साधा.

Advertisement
X
एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने बाबरी मस्जिद को लेकर अपनी पार्टी का पुराना रुख दोहराया. (Photo- Social Media/PTI)
एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने बाबरी मस्जिद को लेकर अपनी पार्टी का पुराना रुख दोहराया. (Photo- Social Media/PTI)

अयोध्या में मंगलवार को राम मंदिर निर्माण के औपचारिक समापन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भव्य ध्वजारोहण समारोह को लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के नेता वारिस पठान का विवादास्पद बयान सामने आया है. जहां एक ओर पूरा देश अयोध्या में आयोजित उत्सव को देख रहा था, वहीं एआईएमआईएम नेता ने बाबरी मस्जिद को लेकर अपनी पार्टी का पुराना रुख दोहराया.

वारिस पठान का विवादित बयान राम मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराए जाने की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए वारिस पठान ने कहा, "हमारा तो आज भी मानना हैं कि वहां मस्जिद थी, वो है और कयामत तक रहेगी."

सम्बंधित ख़बरें

Prime minister Modi reiterated the resolve for developed India from Ram temple premises
PM मोदी ने अयोध्या राम मंदिर से दोहराया विकसित भारत का संकल्प  
Ram temple flag hoisting marks a historic moment in Ayodhya
अयोध्या में राम मंदिर पर फहरा धर्म ध्वजा, PM मोदी-भागवत ने किया ध्वजारोहण  
Courage like this goes on without burning
PM मोदी ने कुछ इस तरह फहराया अयोध्या मंदिर पर धर्मध्वज 
Darshan ja rahi hai Kapoor Khan and Chauhan in Ayodhya
राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह में पहुंची बुजुर्ग महिला क्या बोलीं? 
Ram ram to kah loge par ram tha to bhi sehna hoga
प्रभु राम पर क्या बोले बाल संत बाहुबली महाराज? 

पठान ने न केवल मंदिर-मस्जिद मुद्दे पर टिप्पणी की, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान की शपथ ली है और वे सिर्फ एक समुदाय के प्रधानमंत्री नहीं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि BJP और उसके नेता मुसलमानों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया रखते हैं. पठान ने कहा, “मोदी जी विदेश जाते हैं तो मुसलमानों को गले लगाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों से इन्हीं के लोग नफरत करते हैं. इनके नेता रोज मुसलमानों के खिलाफ अनाप-शनाप बातें करते हैं."

Advertisement

AIMIM नेता ने यह भी आरोप लगाया कि मुसलमानों की धार्मिक पहचान और संस्थानों को निशाना बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि मस्जिदों पर बुलडोजर चलाना, मदरसों को निशाने पर लेना और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बावजूद मस्जिदों में अजान पर आपत्ति जताना BJP की सोच को उजागर करता है. उन्होंने कहा, “इनको हमारी मस्जिद से नफरत है, मदरसों से नफरत है. हमारी मस्जिदों को बुलडोजर से उड़ाने की बात करते हैं.”

उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास कहना काफी नहीं है, बल्कि व्यवहार में भी यह दिखना चाहिए. उन्होंने जोड़ा कि देश सब कुछ देख रहा है और अब जनता चाहती है कि सभी समुदायों के साथ बराबरी और सम्मान से पेश आया जाए.

राम मंदिर पर हुआ भव्य ध्वजारोहण

बता दें कि वारिस पठान का यह बयान उस दिन आया है जब अयोध्या में 'विवाह पंचमी' के शुभ अवसर पर एक ऐतिहासिक अनुष्ठान संपन्न हुआ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की उपस्थिति में राम मंदिर के शिखर पर 10 फीट ऊंचा और 20 फीट चौड़ा विशेष ध्वज फहराया.

इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राम मंदिर का पूरा होना सदियों पुराने घावों और दर्द के भरने का प्रतीक है. उन्होंने इसे भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान का क्षण बताया. वहीं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भगवा ध्वज को धर्म का प्रतीक बताया जो व्यक्तिगत जीवन से लेकर पूरे परिवार और सृष्टि में सामंजस्य स्थापित करता है.

Advertisement

उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 500 से अधिक कलाकारों ने बृज, अवधी, बुंदेलखंडी और पूर्वांचली लोक कलाओं का प्रदर्शन किया. सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच, हजारों श्रद्धालुओं ने जय श्री राम के उद्घोष के साथ इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए मंदिर परिसर में उपस्थिति दर्ज कराई.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement