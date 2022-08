AIMIM चीफ ओवैसी की मांग- 20 साल हो सांसद बनने की उम्र, संसद में लेकर आए प्राइवेट बिल

सांसद असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने मानसून सत्र के दौरान एक प्राइवेट बिल पेश किया है. देश के विभिन्न चुनावों से जुड़े इस बिल में इलेक्शन लड़ने की उम्र को कम करने की मांग की गई है. AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपने बिल में कहा है कि सांसद बनने की उम्र 25 साल से घटाकर 20 साल करनी चाहिए.

असदुद्दीन ओवैसी ने इसकी जानकारी देते हुए खुद ट्वीट भी किया. उन्होंने लिखा, 'देश की 53 फीसदी आबादी 25 साल से कम उम्र की है. बावजूद इसके उनको राजनीतिक सिस्टम से बाहर रखा गया है. मैं लोकसभा में आज एक बिल लेकर आया हूं जिसमें चुनाव लड़ने की उम्र घटाने की मांग है. मेरे बिल के मुताबिक, लोकसभा सांसद और विधायक बनने के लिए न्यूनतम उम्र 20 साल होनी चाहिए. वहीं MLC के लिए यह 22 और राज्यसभा सांसद बनने के लिए इसको 25 साल किया जाना चाहिए.'

53% of India is below the age of 25. Yet, they’re excluded from the political system. I introduced a Bill today to reduce minimum age to contest elections. According to my Bill, the minimum age to become an LS MP/MLA will be 20; to become an MLC it’ll be 22 & RS MP, it’ll be 25 pic.twitter.com/AV8ZPIBpBD