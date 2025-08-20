scorecardresearch
 

Feedback

दिल्ली की BJP सरकार पर AAP ने लगाया वादाखिलाफी का आरोप, शुरू किया ‘चोरी की शिकायत दें’ अभियान

सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने पहले दिल्ली का चुनाव 'वोट चोरी' करके जीता और अब जनता के अधिकारों की चोरी कर रही है. उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने और त्योहारों पर मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा किया था, लेकिन छह महीने बाद भी किसी महिला को यह सुविधा नहीं मिली.

Advertisement
X
AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली की बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए (Photo- ITG)
AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली की बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए (Photo- ITG)

दिल्ली की सत्ता में बैठी भाजपा सरकार पर वादाखिलाफी और जनता के हकों की चोरी के गंभीर आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी (आप) ने बुधवार को ‘चोरी की शिकायत दें’ अभियान की शुरुआत की. पार्टी के प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज और महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष सारिका चौधरी ने दिल्ली मुख्यालय से इस अभियान की आगाज किया.

इस दौरान अलग-अलग इलाकों से आई महिलाओं ने 2500 रुपए, मुफ्त सिलेंडर, मुफ्त दवा और अन्य सुविधाएं न मिलने की शिकायत दर्ज कराई. महिलाओं ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने उनके हक मार लिए और चुनावी वादे पूरे नहीं किए.

2500 रुपए और मुफ्त सिलेंडर की हुई चोरी: सौरभ भारद्वाज

सम्बंधित ख़बरें

Rekha Gupta
जानलेवा साजिश या 'डॉग लव'? दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के पीछे अलग-अलग दावे 
cm rekha gupta attacker face pic
दिल्ली CM रेखा गुप्ता पर हमला करने वाला आरोपी कौन? 
प्रेस कॉन्फ्रेंस कर AAP नेता संजय सिंह ने दिल्ली सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप (Photo: PTI)
'हर घर तिरंगा अभियान में करोड़ों का घोटाला...', AAP के संजय सिंह ने दिल्ली सरकार पर लगाया आरोप 
Aam Aadmi Party spokesperson Anurag Dhanda
'किसानों की जमीन छीनने की हो रही साजिश', हरियाणा की लैंड पूलिंग पॉलिसी पर AAP ने उठाए सवाल 
मनीष सिसोदिया के बयान से कैसे खड़ा हुआ सियासी तूफान, देखें पंजाब आजतक में 

सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने पहले दिल्ली का चुनाव 'वोट चोरी' करके जीता और अब जनता के अधिकारों की चोरी कर रही है. उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने और त्योहारों पर मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा किया था, लेकिन छह महीने बाद भी किसी महिला को यह सुविधा नहीं मिली.

उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा, “प्रधानमंत्री तो झूठ बोल ही नहीं सकते. जरूर उन्होंने पैसे और सिलेंडर भेजे होंगे, लेकिन बीच रास्ते में भाजपा सरकार ने चोरी कर लिया.”

Advertisement

आप नेता ने आगे कहा कि मोहल्ला क्लीनिक और सरकारी डिस्पेंसरी से मुफ्त दवाएं भी धीरे-धीरे बंद हो रही हैं. यही वजह है कि महिलाएं अब ‘चोरी की शिकायत दें’ अभियान के तहत अपनी शिकायत दर्ज करा रही हैं.

भाजपा ने महिलाओं के हक हजम कर लिए: सारिका चौधरी

महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष सारिका चौधरी ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चार इंजन की सरकार ने महिलाओं को ठगा है. उन्होंने कहा कि भाजपा ने वादा किया था कि पहली कैबिनेट बैठक में महिलाओं को 2500 रुपए देने की घोषणा होगी, लेकिन छह महीने बीत जाने के बाद भी किसी महिला के खाते में पैसे नहीं आए.

सारिका चौधरी ने कहा, “भाजपा ने महिलाओं का 2500 रुपए भी खा लिया, मुफ्त सिलेंडर भी हजम कर गए और अब मोहल्ला क्लीनिक की मुफ्त दवाएं भी चोरी कर लीं. सबसे ज्यादा महिलाएं सरकारी अस्पतालों और क्लीनिक में जाती थीं, लेकिन अब उन्हें दवा भी नहीं मिल रही है.”

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर वोट की चोरी की. कई मतदाताओं के नाम काटे गए, फर्जी वोट बढ़ाए गए और कई महिलाओं को मृत घोषित कर दिया गया.

सीएम पर हमले के चलते सांकेतिक रहा कार्यक्रम

Advertisement

सौरभ भारद्वाज ने बताया कि यह अभियान पूरे दिल्ली में शुरू किया जाना था, लेकिन सुबह मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले की खबर के चलते इसे केवल सांकेतिक रूप से पार्टी मुख्यालय पर आयोजित किया गया. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में यह अभियान पूरे दिल्ली में चलाया जाएगा और महिलाएं अपने हकों की लड़ाई के लिए सड़कों पर भी उतरेंगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement