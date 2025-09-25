जुबीन गर्ग मौत केस: म्यूजीशियन शेखर ज्योति गोस्वामी गिरफ्तार, SIT कर रही जांच

असम के मशहूर गायक जुबिन गर्ग की असामयिक मौत की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने संगीतकार शेखर ज्योति गोस्वामी को गिरफ्तार किया है. गोस्वामी उस विवादित यॉट ट्रिप पर मौजूद थे, जिसे मामले से जोड़ा जा रहा है. उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ आरोपों का खुलासा नहीं किया गया है और न ही स्पष्ट है कि उनके खिलाफ क्या चार्जेस लगाए गए हैं.

सूत्रों के अनुसार जांच कई मोर्चों पर जारी है, जिसमें गर्ग की अचानक मौत की घटनाओं की गहनता से जांच की जा रही है. साथ ही, उद्यमी और सांस्कृतिक कार्यकर्ता श्यामकानु महंता भी SIT की जांच में हैं.

वे वर्तमान में एयरपोर्ट लाउंज में हैं और कथित तौर पर CID से संपर्क कर आत्मसमर्पण की इच्छा जता चुके हैं. अधिकारियों का कहना है कि उनकी गिरफ्तारी जल्द हो सकती है.

सिंगापुर असम एसोसिएशन के सदस्यों के घर छापेमारी

सिंगापुर असम एसोसिएशन के कई सदस्य भी मामले से जुड़ी कथित अनियमितताओं के कारण हिरासत में लिए जा सकते हैं. अधिकारियों ने संकेत दिया है कि जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, और लोग हिरासत में लिए जा सकते हैं. इससे पहले SIT के अधिकारी महंता के आवास पर छापेमारी के लिए गए थे, लेकिन छापेमारी के परिणामों का कोई विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया.

सिंगर जुबीन गर्ग के मैनेजर के घर भी छापेमारी

वहीं, जुबिन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा के घर एसआईटी की टीम ने छापेमारी भी की. इस बीच सीआईडी की टीम उनके घर के बाहर घंटों तक तैनात रही. सिद्धार्थ का परिवार 2019 से उस लोकेशन पर रह रहा है. एसआईटी ने इस बारे में नहीं बताया है कि मैनेजर के घर से क्या कुछ बरामद हुआ है या सिंगर की मौत में उनका क्या कुछ रोल है.

