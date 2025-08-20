29,400 याबा टैबलेट्स की खेप कहां से आई..? दो तस्करों के पास बरामद हुई पांच करोड़ की प्रतिबंधित दवा

असम में पुलिस नशे के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है. इसी को लेकर आज बुधवार को बड़ी कार्रवाई की गई. पुलिस ने राज्य के श्रीभूमि जिले से 5 करोड़ रुपये से अधिक कीमत की प्रतिबंधित याबा (Yaba) टैबलेट जब्त की हैं. इस मामले में पुलिस ने दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी शेयर की है.

एजेंसी के अनुसार, पुलिस को खुफिया सूचना मिली थी कि पुबामारा बाइपास के रास्ते नशीले पदार्थ की बड़ी खेप लाई जा रही है. सूचना के आधार पर एंटी-नारकोटिक्स टीम ने इलाके में सघन जांच अभियान चलाया. इसी दौरान पुलिस को तस्करों के ठिकाने से 29,400 याबा टैबलेट बरामद हुईं.

पुलिस के द्वारा बरामद की गईं टैबलेट्स की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 5 करोड़ रुपये से अधिक आंकी जा रही है. मुख्यमंत्री सरमा ने बताया कि तस्करी में शामिल दो आरोपियों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया. उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और पूछताछ जारी है.

याबा टैबलेट्स में मेथामफेटामिन और कैफीन जैसे खतरनाक केमिकल होते हैं. भारत में ये पूरी तरह प्रतिबंधित हैं, क्योंकि मेथामफेटामिन Controlled Substances Act के तहत शेड्यूल-2 कैटेगरी में आता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन टैबलेट्स से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है.

असम पुलिस पिछले कुछ महीनों से लगातार मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान चला रही है. सरकार का दावा है कि नशे की काली कमाई से जुड़े नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री सरमा कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि राज्य में ड्रग माफिया और उनके नेटवर्क को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. स्थानीय लोगों ने इस अभियान की सराहना की है.

