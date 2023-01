जंतर मंतर पर धरने पर पहुंचीं वृंदा करात को पहलवानों ने मंच से उतारा, कहा- इसे राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए

भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ पहलवानों का धरना जंतर मंतर पर जारी है. प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और कुछ कोच पर महिला रेसलर्स के यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं. साथ ही महासंघ के कामकाज पर भी सवाल उठाए. उधर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) नेता वृंदा करात भी पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर पहुंची. लेकिन पहलवानों ने वृंदा करात को मंच पर आने से रोक दिया. रेसलर बजरंग पूनिया ने उनके कहा तकि इसे राजनीति का अड्डा मत बनाइए.

रेसलर बजरंग पूनिया ने जंतर मंतर पर पहुंचकर रेसलर्स का समर्थन करने के लिए वृंदा करात का आभार जताया. बजरंग पूनिया ने उनसे हाथ जोड़कर विनती की. उन्होंने कहा, आपसे अनुरोध है, आप मंच के सामने बैठिए, माइक किसी को नहीं मिलेगा. मैडम आपसे अनुरोध है, प्लीज आप मंच से नीचे आ जाइए. इसे राजनीतिक मुद्दा न बनाइए. आप नीचे चली जाइए. ये खिलाड़ियों का धरना है. ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है.



#WATCH | CPI(M) leader Brinda Karat asked to step down from the stage during wrestlers' protest against WFI at Jantar Mantar in Delhi. pic.twitter.com/sw8WMTdjsk