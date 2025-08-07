scorecardresearch
 

प्रेमी के लिए हैवान बनी पत्नी, पति को शराब पिलाई और कान में जहर डालकर ले ली जान

तेलंगाना के करीमनगर में एक महिला ने अपने प्रेमी और उसके साथी के साथ मिलकर शराबी पति की हत्या कर दी. तीनों ने पति को एक गेट टुगेदर के बहाने बाहर ले जाकर शराब पिलाई और बेहोशी की हालत में कान में हर्बीसाइड डाल दिया. गुमशुदगी की शिकायत पर जांच के बाद साजिश उजागर हुई.

पति के कान में जहर डालकर ले ली जान (Photo: Representational image)
तेलंगाना के करीमनगर में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी. पुलिस ने बुधवार को बताया कि करीमनगर शहर के किसान नगर में एक महिला ने अपने प्रेमी और एक अन्य की मदद से अपने पति के कान में हर्बीसाइड डालकर उसकी हत्या कर दी.

उन्होंने बताया कि 29 जुलाई को हुई यह घटना एक गुमशुदगी की शिकायत की पुलिस जांच के दौरान सामने आई. अब तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. करीमनगर के पुलिस आयुक्त गौश आलम ने बताया कि 38 साल की महिला का 50 साल के कर्रे राजैया के साथ विवाहेतर संबंध था. महिला का पति संपत कथित तौर पर शराब का आदी था.

आयुक्त ने कहा, 'महिला ने राजैया और उसके  साथी केसरी श्रीनिवास के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रची.'योजना के अनुसार, तीनों एक गेट टुगेदर के बहाने संपत को शहर के बाहरी इलाके में ले गए. पुलिस ने बताया कि उसे शराब पिलाने के बाद, बेहोशी की हालत में उसके कान में खरपतवारनाशक डाल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई.

शक दूर करने के लिए, महिला ने शुरुआत में अपने पति के लापता होने का दावा करते हुए शिकायत दर्ज कराई. हालांकि, पूछताछ के दौरान उसके बयानों में गड़बड़ी के कारण पुलिस ने और गहराई से जांच की. पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने बताया कि उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और आगे की पूछताछ जारी है. गौश आलम ने बताया कि हत्या पूर्वनियोजित और अवैध इरादों से प्रेरित थी.

