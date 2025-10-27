scorecardresearch
 

मदुरै में महिला को सड़क पर पड़ा मिला 17.5 लाख रुपये का बैग, ईमानदारी दिखाकर पुलिस को सौंपा

तमिलनाडु के मदुरै में एक महिला को सड़क पर पड़ा 17.5 लाख रुपये नकद से भरा बोरा मिला. महिला सेल्वमणि और उनकी बेटी ने ईमानदारी दिखाते हुए बोरा विल्लक्कुथून पुलिस को सौंप दिया. पुलिस ने नकदी जब्त कर जांच शुरू की है कि यह रकम किसकी है और सड़क पर कैसे गिरी. महिला के इस कदम की लोगों ने सराहना की.

महिला के इस कदम की लोगों ने सराहना की.(Photo: Screengrab)
तमिलनाडु के मदुरै से एक मिसाल पेश करने वाली खबर सामने आई है, जहां एक महिला ने सड़क पर पड़ा नकदी से भरा बोरा पुलिस को सौंप दिया. इस बोरे में करीब 17.5 लाख रुपये नकद थे. महिला की ईमानदारी की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है.

जानकारी के अनुसार, यह घटना 26 अक्टूबर की है. मदुरै के विल्लक्कुथून थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला सेल्वमणि अपनी बेटी के साथ होटल से खाना खरीदकर घर लौट रही थीं. रास्ते में उन्हें सड़क के बीच एक बोरा पड़ा दिखाई दिया. तभी एक बाइक उस बोरे के ऊपर से गुजरी और बोरे का कोना फट गया, जिससे अंदर रखी नकदी दिखाई देने लगी.

सेल्वमणि ने तुरंत समझदारी दिखाते हुए बोरा उठाया और नजदीक गश्त कर रही पुलिस टीम को जाकर सौंप दिया. उन्होंने बताया कि बोरे में लाखों रुपये देखकर वह हैरान रह गईं, लेकिन उन्होंने एक पल भी लालच नहीं किया. उन्होंने बताया, मैं घरेलू नौकरानी का काम करती हूं, लेकिन मुझे लगा कि यह पैसा किसी का गुम हुआ है, इसलिए तुरंत पुलिस को दे दिया.

विल्लक्कुथून पुलिस ने बोरा अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों ने बताया कि नकदी की गिनती पूरी कर ली गई है और रकम करीब ₹17.5 लाख पाई गई है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी रकम किसकी है और सड़क पर कैसे छूट गई. सेल्वमणि और उनकी बेटी की ईमानदारी की खबर तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. पुलिस अधिकारियों ने भी महिला के इस नेक काम की सराहना की है.

