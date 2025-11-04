scorecardresearch
 

Feedback

'काम छोड़कर सब यहां आ गए?', स्वागत में गुलदस्ता लेकर खड़े थे अफसर, CM सिद्धारमैया ने लगा दी क्लास

बंगारपेट के विधायक एसएन नारायणस्वामी की बेटी की शादी में कोलार पहुंचे कनार्टक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने जब पुलिस और प्रशासन के सीनियर अफसरों को अपने स्वागत में खड़ा देखा, तो वह उन पर भड़ग गए और मौके पर ही उनकी क्लास ले ली.

Advertisement
X
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कोलार जिले के अधिकारियों को अपने स्वागत में खड़े देख भड़क गए. (File Photo: PTI)
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कोलार जिले के अधिकारियों को अपने स्वागत में खड़े देख भड़क गए. (File Photo: PTI)

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया मंगलवार को कोलार जिले के रामासंद्रा बॉर्डर पर अपने स्वागत में पहुंचे पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों पर भड़क गए. मुख्यमंत्री बंगारपेट के विधायक एसएन नारायणस्वामी की बेटी की शादी में शामिल होने पहुंचे थे. इसकी सूचना पाते ही कोलार के पुलिस अधीक्षक (SP), डिप्टी कमिश्नर (DC) और अन्य वरिष्ठ अधिकारी फूलों का गुलदस्ता लेकर उनके स्वागत में आंध्र प्रदेश-कर्नाटक सीमा पर स्थित रामासंद्रा क्रॉसिंग पर खड़े हो गए.

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अपने काफिले से उतरे और जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को अपने स्वागत में खड़ा देख भड़क गए. उन्होंने गुस्से में अधिकारियों से पूछा, 'सब यहां क्यों आए हो? अपना काम छोड़कर स्वागत करने आए हो?' सिद्धारमैया ने कहा, 'मुझे स्वागत की जरूरत नहीं. अपना काम करो, जनता की सेवा करो.' उन्होंने अधिकारियों को तुरंत अपनी ड्यूटी पर लौटने का आदेश दिया.

ड्यूटी पहले, प्रोटोकॉल बाद में

सम्बंधित ख़बरें

Karnataka: Farmers insist on ₹3500 per ton demand, warning of highway blockade.
कर्नाटक में किसानों का हल्ला बोल: 26 चीनी मिलें बंद, हाईवे जाम की दी धमकी 
कुत्ता घुमाने गई महिला से छेड़खानी. (Photo: Representational )
मैडम ये देखिए, फिर करने लगा अश्लील हरकत... बेंगलुरु में कुत्ता घुमाने गई महिला से शर्मनाक कृत्य 
Darshan, Pavitra charged with murder and conspiracy in Renukaswamy case
पवित्रा गौड़ा को भेजे अश्लील मैसेज ने ली थी जान! रेणुकास्वामी मर्डर केस में दर्शन पर हत्या का चार्ज तय 
garbage waste
अब कूड़े फेंकने वाले का पीछा कीजिए और झट से कमा लीजिए 250 रुपये 
सिद्धारमैया ने कैबिनेट फेरबदल पर कहा कि बिहार चुनाव के बाद राहुल और खड़गे से होगी चर्चा (Photo: PTI)
'फैसला मीडिया नहीं, कांग्रेस हाईकमान करेगा...', कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन के सवाल पर सिद्धारमैया भड़के 

सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि 'शादी में जा रहा हूं, सरकारी कार्यक्रम में नहीं. आप लोग अपनी ड्यूअी छोड़कर यहां क्यों खड़े हो?' उनका गुस्सा इस बात पर था कि जिले के टॉप अधिकारी ड्यूटी से हटकर सिर्फ औपचारिकता निभाने पहुंच गए. कोलार के पुलिस अधीक्षक और डिप्टी कमिश्नर ने मुख्यमंत्री से सॉरी बोला और तुरंत ड्यूटी पर लौट गए. यह पहली बार नहीं जब सिद्धारमैया ने बिना वजह के प्रोटोकॉल फॉलो करने पर ​अधिकारियों को फटकार लगाई हो.

Advertisement

सिद्धारमैया पहले भी VIP कल्चर के खिलाफ बोल चुके हैं और अधिकारियों को जनता के बीच रहने की हिदायत दे चुके हैं. उन्होंने एक बार कहा था कि अधिकारियों का काम नेताओं की चापलूसी करना नहीं, जनसेवा है. कोलार जिले में कानून-व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा के लिए भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि 'स्वागत में समय बर्बाद मत करो, परिणाम दिखाओ.' कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस रुख को ‘सादगी और जिम्मेदारी का प्रतीक’ करार दिया. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025 Schedule
    Alinagar MLA
    करियर राशिफल
    Mahua Chunav
    लव राशिफल
    Karakat Election
    Bihar Election 2025
    Advertisement