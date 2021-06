Indian Railways: लंबी वेटिंग के कारण रेलवे ने इन रूट्स पर चलने वाली ट्रेनों में किया विस्तार, यहां देखें लिस्ट

Indian Railways: देश में कोरोना की दूसरी लहर का असर जैसे ही थोड़ा कम होने लगा है, वैसे ही लोगों ने अपने राज्यों से महानगरों में आना शुरु कर दिया है. इसी कारण कई ट्रेनों में लंबी वेटिंग है. यात्रियों की लंबी वेटिंग लिस्ट के कारण पश्चिम रेलवे ने विशेष ट्रेनों की सेवा को पूरी तरह से आरक्षित ट्रेन के रूप में उसी शेड्यूल पर बहाल/विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है.

यहां देखें ट्रेन विस्तार की लिस्ट

Due to heavy waiting list of passengers it has been decided to restore/extension, the service of following special trains as Fully Reserved Train on same schedule. Train wise restoration/extension of day & date are as under - pic.twitter.com/JFdKJsHZJP