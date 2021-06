Indian Railways: रेलवे ने मुंबई-अमृतसर के बीच चलने वाली ट्रेन के समय में किया बदलाव, 10 जून से नया शेड्यूल लागू

देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच कई राज्यों में लॉकडाउन जैसे पाबंदियां लगाई गई हैं. इसी के साथ रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार ट्रेनें के समय में फेरबदल कर रहा है. इसके अलावा भारतीय रेलवे (Indian Railways) समय-समय पर स्पेशल ट्रेनों का संचालन भी कर रहा है. पश्चिमी रेलवे ने कुछ स्पेशल ट्रेनों (Special Train) के समय में परिवर्तन किया है. ये ट्रेनें 10 जून, 2021 से परिवर्तित समयानुसार चलेंगी.

पश्चिमी रेलवे (Western Railways) द्वारा मुंबई सेंट्रल-अमृतसर गोल्डन टेम्पल स्पेशल ट्रेन दैनिक आधार पर अगले आदेश तक परिवर्तित समयानुसार चलेगी. बता दें कि इस ट्रेन में सफर करने के लिए यात्रियों के पास कंफर्म टिकट होना चाहिए.

ट्रेन नंबर 02903 मुंबई सेंट्रल-अमृतसर स्पेशल ट्रेन 10 जून 2021 से प्रतिदिन मुंबई सेंट्रल से 18.45 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 23.35 बजे अमृतसर-मुंबई सेंट्रल स्पेशल ट्रेन 12 जून 2021 से प्रतिदिन अमृतसर से 19.00 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 23.45 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी.

इसके अलावा पश्चिमी रेलवे ने यात्रियों की डिमांड को देखते हुए फैसला किया है कि बांद्रा से जबलपुर के बीच स्पेशल ट्रेन के फेरों में बढ़ोतरी की जाएगी. ट्रेन संख्या 20133 के लिए 2 जून से बुकिंग शुरू हो चुकी है. इसके लिए पीआरएस काउंटर और IRCTC की वेबसाइट से टिकट बुक कर सकते हैं.

With a view to meet the travel demand, Western Railway has decided to extend the trips of special train between Bandra Terminus and Jabalpur.



The booking of Train No. 02133 will open on 2nd June, 2021 at nominated PRS counters & on IRCTC website.#WRUpdates @drmbct pic.twitter.com/0mgd2Q919l