सिक्किम में भारी बारिश के बाद भूस्खलन से बड़ा हादसा, 4 की मौत, 3 लापता

पश्चिमी सिक्किम के यांगथांग इलाके में गुरुवार देर रात भूस्खलन होने से बड़ा हादसा सामने आया है. घटना में करीब चार लोगों की मौत हो गई और तीन लापता हो गए हैं. सिक्किम पुलिस द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में अधिकारी तेज़ बहते, अशांत बाढ़ के पानी में रस्सी या सहारे का सहारा लिए खड़े दिखाई दे रहे हैं.
पुलिस की टीम ने स्थानीय लोगों और एसएसबी कर्मियों के साथ मिलकर, बाढ़ग्रस्त ह्यूम नदी पर पेड़ों की लकड़ियों से एक अस्थायी पुल बनाकर प्रभावित क्षेत्र से दो घायल महिलाओं को निकालने में कामयाबी हासिल की.
एजेंसी के मुताबिक, एसपी गेजिंग शेरिंग शेरपा ने बताया कि सफल निकासी और उन्हें तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाने के बावजूद, उनमें से एक महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. दूसरी महिला की हालत गंभीर बनी हुई है और तीन अभी भी लापता हैं.
पुलिस ने बताया कि भारी बारिश के कारण पूरे क्षेत्र में कई भूस्खलन हुए.
सिक्किम में सोमवार को एक और भूस्खलन
इस हफ्ते की शुरुआत में, सिक्किम के ग्यालशिंग ज़िले में सोमवार आधी रात को एक और ऐसी ही घटना सामने आई थी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक, भूस्खलन की चपेट में आने से महिला का घर गिर गया. महिला की पहचान थांगशिंग गांव की 45 वर्षीय बिष्णु माया पोर्टेल के रूप में हुई थी. पुलिस के मुताबिक, यह घटना भारी बारिश के बीच हुई, जिसके कारण पूरे क्षेत्र में कई भूस्खलन हुए.