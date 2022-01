Weather Update: उत्तर भारत में ठंड से नहीं मिलने वाली जल्द राहत, IMD ने बताया- कैसा रहेगा आने वाले दिनों का मौसम

Weather Update Today: राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. आने वाले दिनों में राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है. मौसम विभाग ने बताया है कि पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में आने वाले तीन-चार दिनों तक कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है. वहीं, दो दिनों तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में भी 'कोल्ड डे' की स्थिति रहेगी. इसके अलावा, 26-28 जनवरी को पूर्वी मध्य प्रदेश में तापमान काफी कम रहेगा, जिससे ठिठुरन के हालात बने रहेंगे. मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और गुजरात में अगले दो दिनों तक सर्दी महसूस की जाती रहेगी.

अगले दो दिनों तक पंजाब, हरियाणा में घना कोहरा

उत्तर भारत में ठंड और कोहरे की दोहरी मार लोगों के ऊपर पड़ रही है, जिसकी वजह से आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले दो दिनों तक घना कोहरा छाया रह सकता है. इसके अलावा, राजस्थान, ओडिशा में भी अगले दो दिनों तक कोहरा रहेगा. वहीं, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज घना कोहरा सुबह व शाम छाया रहेगा.

गणतंत्र दिवस पर रहेगा कोल्ड डे, लेकिन...

मौसम विभाग के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में गणतंत्र दिवस पर बुधवार को एक और 'कोल्ड डे' रहने वाला है, लेकिन यह पहले दिन की तरह सर्द नहीं होगा. दिल्ली में बीती रात का तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, क्योंकि उत्तरी मैदानी इलाकों में ठंडी उत्तर-पश्चिमी हवाएं चल रही थीं. अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. विजिबिलिटी का स्तर 1,000 से 1,500 मीटर के बीच रहेगा. दिल्ली में मंगलवार को नौ साल में सबसे ठंडा जनवरी का दिन देखा गया, जहां अधिकतम तापमान सामान्य से 10 डिग्री नीचे गिरकर 12.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

Cold day in some parts with Severe Cold day conditions in isolated pockets over West Madhya Pradesh during next 3-4 days; Cold day to severe cold day conditions in isolated pockets over Punjab, Haryana-Chandigarh-Delhi, West UP during next 2 days.