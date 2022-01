Weather Update: ठंड...कोहरा...शीतलहर और बादलों का डेरा, जानें 26 जनवरी को कैसा रहेगा देश का मौसम

IMD Weather Forecast: उत्तर भारत में सर्दी का सितम और ठिठुरन कम होने का नाम नहीं ले रही है. उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा से लेकर राजस्थान तक सभी राज्य ठंड से बेहाल हैं. पहाड़ी राज्य कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड में हिमपात से शीतलहर (Cold Wave) बढ़ गई है. इस बीच मौसम विभाग (IMD) ने उत्तर भारत में अभी शीतलहर जारी रहने के संकेत दिए हैं.

मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कच्छ और राजस्थान में अगले 2 दिनों में शीतलहर (Cold wave) का प्रकोप और बढ़ेगा. मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक, 26 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान के अलग-अलग हिस्सों में घना कोहरा, बादलों का पेहरा और शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी. जबकि 27 जनवरी से सर्द हवाएं और शीतलहर ठिठुरन बढ़ाएगी.

Cold wave conditions very likely over Punjab, Haryana-Chandigarh during 25th-29th; over Gujarat Region during next 4 days over Rajasthan during next 5 days; over West UP during 27th–29th; over north Madhya Maharashtra on 26th & 27th and over East UP on 28th & 29th on Jan, 2022.