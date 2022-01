Weather Update Today: पहाड़ों पर बर्फबारी, दिल्ली-NCR में बारिश...उत्तर भारत में बढ़ गई ठंड, जानें मौसम विभाग का अलर्ट

Weather Today Update: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में बारिश के चलते ठंड बढ़ गई है. बुधवार सुबह पहाड़ों पर हुई बर्फबारी व बारिश और दिल्ली में बूंदाबांदी की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. दिल्ली से सटे हुए इलाके नोएडा, गाजियाबाद में भी आज सुबह बारिश हुई. वहीं, उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आज से हफ्तेभर तक बारिश की संभावना है. प्रदेश के ज्यादातर जिलों में आज हल्की बारिश और सात जनवरी से मध्यम बारिश का अनुमान जताया गया है.

उधर, हिमाचल प्रदेश में भी मौसम का मिजाज फिर से बदल गया है. हिमाचल में मंगलवार सुबह से ही कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो रही है. राज्य मौसम विभाग ने आगामी पांच दिनों में भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की है. बारिश और बर्फबारी के चलते राज्य में न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही. शिमला में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री के बीच बना हुआ है. कड़ाके की ठंड के बीच लोग जगह-जगह अलाव का सहारा ले रहे हैं, लेकिन साथ ही गरम और ऊनी कपड़ों क मांग भी बढ़ गई है.

ठंड के चलते बढ़ गई ऊनी कपड़ों की मांग

पहाड़ों की रानी शिमला अपने प्राकृतिक सौंदर्य और यहां के मौसम के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अलग पहचान रखता है. सर्दी के मौसम में बर्फबारी के दीदार के लिए अक्सर सैलानी पहाड़ों का रुख करते हैं, लेकिन इस साल पड़ रही कड़ाके की ठंड से हर कोई हैरान है. इसी बीच, शिमला में गरम और ऊनी कपड़ों की मांग में भी इजाफा देखा जा रहा है. शिमला के लक्कड़ बाजार इलाके के व्यवसायी अनिल और ओमी का कहना है की इस बार लोग ऊनी कपड़ों की ज्यादा मांग बढ़ी है, लेकिन बीते 2-3 दिनों से काम थोड़ा कम है पर आने वाले दिनों में अगर अच्छी बर्फबारी होती है तो काम भी रफ्तार पकड़ेगा. उधर, बर्फबारी की उम्मीद के साथ चंडीगढ़ से शिमला पहुंचे सैलानी लक्खी सिद्धू ने बताया कि वे दोस्तों के साथ शिमला घूमने आए हैं अभी तक तो बर्फबारी नहीं हुई लेकिन उम्मीद है कि जल्द बर्फबारी हो तो शिमला आना सफल हो जायेगा. इसके साथ ही कड़ाके की ठंड में ऊनी कपड़ों की खरीददारी कर रहे हैं.

Delhi: Rain lashes parts of the national capital; visuals from Firoz Shah Road pic.twitter.com/KvAiGRFA8B

पांच दिनों तक भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी

राज्य मौसम विभाग ने आगामी 5 दिनों में राज्य के मध्यवर्ती और ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की है. राज्य मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है जिसका असर राज्य में देखने को मिलेगा. उन्होंने कहा कि बीते 24 घंटों से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है. साथ ही मध्यवर्ती इलाकों में अच्छी बर्फबारी की उम्मीद है. ताजा बर्फबारी के बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है. आने वाले दिनों में भी तापमान और गिरेगा. साफ है कि शीतलहर का प्रकोप बढ़ेगा. शिमला में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक बना हुआ है. लेकिन सबसे कम तापमान जिला लाहौल स्पीति के केलांग में माइनस 11 डिग्री दर्ज किया गया है.

Light to moderate intensity rain would occur over & adjoining areas of entire Delhi & NCR (Bahadurgarh, Ghaziabad, Indirapuram, Noida, Dadri, Greater Noida, Gurugram, Faridabad, Manesar) during next 2 hours (issued at 8 am): IMD