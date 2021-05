Weather Update Today: दिल्ली में गर्मी से राहत, यूपी-हरियाणा समेत इन राज्यों में बारिश का अनुमान, जानें मौसम

Delhi NCR Weather Forecast Today: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इससे सटे राज्य उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा के शहरों में आज (सोमवार) मौसम खुशनुमा है. आसमान में बादलों के पहरे के साथ ठंडी हवाएं चल रही हैं. दरअसल, रविवार देर शाम उत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों में आंधी-बारिश से मौसम (Mausam) का मिजाज बदला और गर्मी से राहत मिली है.

मौसम विभाग (IMD) ने अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत देश के कई राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है. वहीं, दिल्ली में बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बूंबाबांदी हो सकती है. राष्ट्रीय राजधानी में 12, 13 और 14 मई को गरज के साथ बारिश (Thunderstorm with Rain) का पूर्वानुमान है.

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार आज रेवाड़ी, बावल, पलवल, औरंगाबाद, सिवानी, महेंद्रगढ़, गोहाना, सोनीपत, खरखौदा, महम, रोहतक, नूंह, कोसली (हरियाणा), बड़ौत, समेत कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश (Rain) होने का अनुमान है.

10/05/2021: 09:20 IST; Light intensity rain would occur over isolated places of Barwala, Narwana, Kaithal, Kurukshetra, Karnal, Rajound, Safidon (Haryana), Hastinapur, Kaithaur, Siyana, Jahangirabadm Asrauli, Narora, Sahaswan,