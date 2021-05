Weather Update: दिल्ली में तेज बारिश के साथ पड़े ओले, यूपी-हरियाणा में भी बदला मौसम का मिजाज, जानें मौसम का हाल

Weather Update Today, Rain in Delhi: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के आज अचानक मौसम ने करवट ली है. दिल्ली के अधिकतर इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओले पड़ हैं. इससे तापमान (Temperature) में भी कमी आ गई है. दिल्ली में शाम के समय मौसम अचानक बदलने से गर्मी से परेशान शहरवासियों को काफी राहत मिली है.

दिल्ली के कुछ इलाकों में गरज और बारिश (Thunderstorm with Rain) के साथ ओले भी पड़े हैं. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अधिकतर इलाकों में अगले कुछ घंटों में बारिश हो सकती है. अलीगढ़, खैर, कासगंज, आगरा, रोहतक, झज्जर, हाथरस और आस-पास के इलाकों में अगले कुछ घंटों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

09/05/2021: 17:00 IST; Thunderstorm with light to moderate intensity intermittent rain and gusty winds with speed of 30-50 Km/h would occur over and adjoining areas of few places of Delhi, Rohtak, Bhiwani, Jhajjar (Haryana) Shikarpur, Dibai, Pahasu, Sikandra Rao, Hathras, Iglas,