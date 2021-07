Weather Today: बारिश-बाढ़ से कई राज्य बेहाल, दिल्ली में मौसम विभाग का ये अलर्ट

Weather Forecast Today Live Updates: मॉनसून की ट्रफ रेखा फिरोजपुर, हिसार, मेरठ, हरदोई, वाराणसी, गया से होकर गंगीय पश्चिम बंगाल के ऊपर होते हुए उत्तर पूर्व खाड़ी की ओर जा रही है. वहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में फिलहाल हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा.

दिल्ली के मौसम का हाल

मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज (शनिवार) यानी 31 जुलाई को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे जबकि कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में 31 जुलाई को न्यूनतम तापमान (Minimum Temperature) 24 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान (Maximum Temperature) 32 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है. वहीं, पूर्वानुमान के मुताबिक 03 अगस्त तक मध्यम बारिश हो सकती है.

बारिश-बाढ़ से कई राज्यों में आफत

बारिश के मौसम में पहाड़ से मैदान तक हाहाकार मचा हुआ है. कहीं नदी-नाले उफान पर हैं तो कहीं लैंडस्लाइड के चलते रास्ते बंद है. कई राज्यों में ऐसे हालात के बीच लोगों को मुसीबत झेलनी पड़ रही है. मौसम की ये मार सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं पड़ रही बल्कि मैदानी इलाकों में भी बाढ़ जैसे हालात के बीच लोग मुसीबत झेल रहे हैं.

दिल्ली में उफान पर यमुना नदी

हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में यमुना नदी एक बार फिर उफान पर है. यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. आईटीओ पर यमुना का बहाव काफी ज्यादा तेज है. यहां यमुना का जल स्तर खतरे के निशान से काफी ऊपर पहुंच गया है. जिसकी वजह से दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है. यमुना के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोहे का पुल बंद कर दिया गया है. मौसम विभाग (IMD) ने यमुना से सटे इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है. यमुना का पानी इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो दिल्ली के निचले इलाके बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं.

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से बुरा हाल

हिमाचल प्रदेश के चंबा में भी भारी बारिश ने आम जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है. कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुई है. बन्नी नाले में अचानक फ्लैश फ्लड आने से नाले पर बना पुल पानी के तेज बहाव में बह गया. जिससे वहां की कई पंचायतों का संपर्क कट गया है.

हिमाचल के अलावा देश के बाकी पहाड़ी इलाकों का भी बुरा हाल है. जम्मू-कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और दार्जिंलिंग से लेकर सिक्किम तक कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है. बंगाल में बारिश के चलते बिगड़े हालात के बीच प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग की ओर से पुरुलिया, बांकुड़ा और पश्चिमी बर्दवान जैसे जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.

