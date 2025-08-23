ओडिशा में वॉटरफॉल के नीचे डूबने से दो युवकों की मौत, दो लापता

ओडिशा के जाजपुर और पुरी जिलों में शनिवार को दो अलग-अलग हादसों ने लोगों को झकझोर दिया. जाजपुर जिले के एक मौसमी जलप्रपात में दो युवक नहाने के दौरान बह गए, जिनमें से एक का शव बरामद कर लिया गया है जबकि दूसरा युवक अब भी लापता है. वहीं पुरी समुद्र तट पर नहाते समय हैदराबाद का एक पर्यटक लापता हो गया.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक जाजपुर जिले के कंजीपाल गांव के 22 साल के शंभु प्रधान, उनके दोस्त इंजीनियर मानस महांता और एक अन्य मित्र बुतुरु महांता सुबह करीब 10 बजे महागिरी पर्वत श्रृंखला स्थित एक मौसमी झरने पर पहुंचे थे.

शंभु और मानस नहाने के लिए झरने में कूद पड़े, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाए. बुतुरु ने देर होने पर परिजनों और ग्रामीणों को सूचना दी.

दो युवकों के मिले शव

सूचना मिलने पर सुकिंदा अग्निशमन सेवा की टीम मौके पर पहुंची और शंभु का शव बाहर निकाला. हालांकि मानस का कोई पता नहीं चल पाया, इसके बाद फायर ब्रिगेड भी बचाव कार्य में शामिल हुआ, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी. पुलिस के अनुसार यह झरना करीब 300 फीट गहराई में खतरनाक कुंड में गिरता है, जहां हादसे का खतरा हमेशा बना रहता है.

वहीं, पुरी समुद्र तट पर भी एक हादसा हुआ. हैदराबाद से घूमने आए एक पर्यटक विकास चांदे नहाने के दौरान तेज लहरों में बह गए. तट पर मौजूद लाइफगार्ड्स और अग्निशमन विभाग की टीम ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन शाम तक उनका कोई सुराग नहीं लग पाया.



