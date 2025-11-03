scorecardresearch
 

Feedback

विशाखापत्तनम में दंपति ने की खुदकुशी, सात महीने की गर्भवती थी महिला

विशाखापत्तनम के अक्कैयापालेम इलाके में सात महीने की गर्भवती महिला और उनके पति ने आत्महत्या कर ली. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है और पड़ोसियों व परिवार के लोगों से पूछताछ कर असली कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है.

Advertisement
X
विशाखापत्तनम में दंपति ने की आत्महत्या. (photo: ITG)
विशाखापत्तनम में दंपति ने की आत्महत्या. (photo: ITG)

विशाखापत्तनम के अक्कैयापालेम इलाके से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां सात महीने की गर्भवती महिला और उनके पति ने आत्महत्या कर ली. पुलिस ने बताया कि महिला के पति का शव पंखे पर लटका मिला है.

पुलिस ने बताया कि चौथी टाउन पुलिस टीम को एक दंपति के आत्महत्या करने की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंची टीम को महिला के पति का शव पंखे से लटका मिला, जबकि बताया जा रहा है कि महिला की मौत गिरने की वजह से हुई है. पुलिस ने दंपति के शव को कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. 

पुलिस के अनुसार, महिला की पहचान 25 वर्षीय अनीता तो पुरुष की पहचान महिला के पति 34 वर्षीय वासु के रूप में हुई है. 

सम्बंधित ख़बरें

मंदिर में भगदड़ से अब तक दस की मौत. (Photo: Screengrab)
एक ही गेट, बिना परमिशन जुटी भीड़... मंदिर में भगदड़ से 10 मौतों का जिम्मेदार कौन? 
Google New Feature
Google का भारत में बड़ा इनवेस्टमेंट, 88,705 करोड़ से बनेगा डेटा सेंटर  
INS androth
INS Androth: भारत का नया Anti-Submarine युद्धपोत 
Androth Commission Indian Navy
समंदर में दुश्मन का शिकार करेगा भारत का 'INS अंड्रोथ'! 
Air India said the flight discontinued with landing and performed a routine go-around at Delhi airport as per standard protocols. (Representative Image)
बर्ड हिट की वजह से एअर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, 103 यात्री सुरक्षित 

पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में आत्महत्या की पुष्टि हुई है, लेकिन कारणों का पता नहीं चल सका है. पड़ोसियों और परिवार से पूछताछ की जा रही है. ताकि आत्महत्या के असली कारणों का खुलासा हो सके.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    आज का राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement