विशाखापत्तनम में दंपति ने की खुदकुशी, सात महीने की गर्भवती थी महिला

विशाखापत्तनम के अक्कैयापालेम इलाके से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां सात महीने की गर्भवती महिला और उनके पति ने आत्महत्या कर ली. पुलिस ने बताया कि महिला के पति का शव पंखे पर लटका मिला है.

पुलिस ने बताया कि चौथी टाउन पुलिस टीम को एक दंपति के आत्महत्या करने की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंची टीम को महिला के पति का शव पंखे से लटका मिला, जबकि बताया जा रहा है कि महिला की मौत गिरने की वजह से हुई है. पुलिस ने दंपति के शव को कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

पुलिस के अनुसार, महिला की पहचान 25 वर्षीय अनीता तो पुरुष की पहचान महिला के पति 34 वर्षीय वासु के रूप में हुई है.

पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में आत्महत्या की पुष्टि हुई है, लेकिन कारणों का पता नहीं चल सका है. पड़ोसियों और परिवार से पूछताछ की जा रही है. ताकि आत्महत्या के असली कारणों का खुलासा हो सके.

---- समाप्त ----