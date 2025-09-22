scorecardresearch
 

नई H-1B वीजा फीस होगी 88 लाख! जान‍िए- कैसे ट्रंप की पॉलिसी से ध्वस्त हो रहे इंड‍ियन इमिग्रेंट्स के सपने

विदेश में पढ़ाई, नौकरी या घूमने का सपना हर साल लाखों भारतीय देखते हैं. लेकिन हकीकत में वीजा मिलना इतना आसान नहीं होता. एजेंट्स के झांसे, फर्जीवाड़ा और नियमों की पेचीदगियां कई बार लोगों के अरमानों पर पानी फेर देती हैं. हर रिजेक्शन सिर्फ डॉक्यूमेंट की गलती नहीं, बल्कि उस सिस्टम की कहानी है जो सपनों की उड़ान को रोक देता है.

कन्फ्यूजन, डर और जल्दबाजी में उठाए गए कदम...यही हालात रहे उस वीकेंड में जब अमेरिका में H-1B वीजा पर काम कर रहे सैकड़ों भारतीयों की जि‍ंदगी अचानक उलट-पुलट हो गई. वजह बनी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो सरप्राइज ऑर्डर जिसमें H-1B वीजा की फीस को बढ़ाकर 1,00,000 डॉलर (करीब 88 लाख रुपये) कर दिया गया.

कौन है असली खलनायक?

साल 2024 में कुल H-1B वीजा होल्डर्स का करीब 71% हिस्सा भारतीय थे. आज ये सभी उलझन में पड़ गए हैं. हालात ये है कि अफरातफरी मची हुई है. बड़ी टेक कंपनियों के इंटरनल ईमेल (जो बाद में X पर वायरल हो गए) में H-1B कर्मचारियों को कम से कम 14 दिनों तक विदेश न जाने की सलाह दी गई. वहीं बाहर काम कर रहे लोग तुरंत अमेरिका लौटने के लिए फ्लाइट टिकट बुक करने लगे और इमिग्रेशन लॉयर्स नई पॉलिसी को समझने में जुट गए.

आसमान पर टिकटों की कीमतें

आखि‍री मिनट में टिकट बुकिंग के चलते भारत के बड़े शहरों  जैसे दिल्ली और मुंबई से न्यूयॉर्क, नेवार्क, शिकागो और सैन फ्रांसिस्को के लिए उड़ानों के किराए अचानक बढ़ गए. इंडिया टुडे की OSINT टीम ने गूगल फ्लाइट्स डेटा का एनालिसिस किया. इसमें पता चला कि शिकागो रूट पर दिल्ली से टिकट का दाम सामान्य ₹35,000 से बढ़कर ₹48,276 हो गया, वहीं मुंबई से यह ₹49,076 तक पहुंच गया.

व्हाइट हाउस की सफाई, लेकिन डर बाकी

शनिवार तक व्हाइट हाउस को सफाई देनी पड़ी. बयान में कहा गया कि नई फीस सिर्फ नए अप्लीकेंट्स पर लागू होगी और वो भी सिर्फ एक बार देनी होगी. लेकिन फिर भी H-1B वीजा प्रोग्राम जिसे एक तरफ अमेरिकी वर्कर्स की नौकरियां छीनने का आरोप झेलना पड़ा है और दूसरी तरफ ग्लोबल टैलेंट लाने के लिए सराहा गया है. इसका भविष्य अब भी अनिश्चित है.

भारत में कई पर‍िवारों की चिंता बढ़ी

भारत में H-1B वीजा होल्डर्स के परिवार भी परेशान हो गए. गूगल सर्च डेटा दिखाता है कि H-1B से जुड़े कीवर्ड्स की सर्च अचानक बढ़ गई. ये ट्रेंड सबसे ज्यादा तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से आया.

भारतीय वर्कर्स पर असर

भारतीय H-1B वीजा धारकों पर असर को समझने के लिए इंडिया टुडे ने 2024 के H-1B अप्लीकेशन्स का ब्लूमबर्ग का ओपन डेटा एनालाइज किया. ये वही डेटा है जो ब्लूमबर्ग ने भारतीय ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एजेंसियों की जांच के दौरान इकट्ठा किया था. इसमें एजेंसी रिकॉर्ड्स और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स शामिल थे और बाद में इसे ओपन डेटा के तौर पर जारी किया गया.

इससे पता चला कि 2024 में अमेरिकी कंपनियों द्वारा ऑफर की गई वार्षिक सैलरी कम से कम 53% भारतीय वर्कर्स के लिए उतनी ही थी या उससे भी कम जितनी अब ट्रंप ने नई H-1B वीजा फीस तय कर दी है. करीब 12% भारतीयों की सैलरी $75,000 से कम थी जबकि 41% का पैकेज $75,000–$100,000 के बीच था. बाकी लोगों की सैलरी $100,000 से ऊपर थी. इसके मुकाबले 60% से ज्यादा नॉन-इंडियन H-1B वर्कर्स की सैलरी $100,000 से ऊपर थी.

इसका मतलब साफ है कि ज्यादातर भारतीय H-1B वर्कर्स के लिए यह नई लागत इतनी भारी है कि एम्प्लॉयर्स के लिए उन्हें हायर करना अब आर्थिक रूप से सही ठहराना मुश्किल होगा. ये सैलरी डेटा उन डिटेल्स पर आधारित है जो एम्प्लॉयर्स जॉब शुरू होने से पहले H-1B अप्रूवल के तहत सबमिट करते हैं. इसमें वही सैलरी दर्ज होती है जो ऑफर लेटर या एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में दी गई है.

टूट रहा इंड‍ियंस ब्रेन का अमेरिकी ड्रीम

दशकों से H-1B वीजा भारत के टैलेंटेड दिमागों के लिए अमेरिका में काम करने का गेटवे रहा है. इसका सबसे बड़ा सबूत आज की टेक दिग्गज कंपनियों के टॉप लीडर्स माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला, अल्फाबेट (गूगल) के सुंदर पिचाई, IBM के अरविंद कृष्णा और एडोबी के शंतनु नारायण है. ये सभी भारत में जन्मे और अमेरिकी यूनिवर्सिटीज से डिग्री लेने वाले लोग हैं. 

---- समाप्त ----
