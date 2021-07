Virbhadra Singh के निधन पर PM मोदी ने जताया शोक, राहुल बोले- हम उन्हें याद करेंगे

Virbhadra Singh Passed Away: हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह (Virbhadra Singh) का 87 साल की उम्र में निधन हो गया. वीरभद्र सिंह के निधन पर देशभर के तमाम नेताओं ने शोक जताया है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, प्रिंयका गांधी समेत देशभर के तमाम बड़े नेताओं ने दलगत राजनीति से उठकर वीरभद्र सिंह के निधन पर शोक जताया है.

पीएम मोदी ने जताया दुख

पीएम मोदी (PM Modi) ने ट्वीट कर कहा कि 'वीरभद्र सिंह जी का लंबा राजनीतिक जीवन था. उनके पास लंबा प्रशासनिक और विधायी अनुभव था. उन्होंने हिमाचल प्रदेश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राज्य के लोगों की सेवा की. उनके निधन से दुखी हूं. उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदना. शांति.'

Shri Virbhadra Singh Ji had a long political career, with rich administrative and legislative experience. He played a pivotal role in Himachal Pradesh and served the people of the state. Saddened by his demise. Condolences to his family and supporters. Om Shanti.

राहुल गांधी बोले- हम उन्हें याद करेंगे

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने ट्वीट कर वीरभद्र सिंह के निधन पर दुख प्रकट किया. उन्होंने कहा कि 'वीरभद्र सिंह जी सही मायने में एक दिग्गज थे. लोगों और कांग्रेस पार्टी की सेवा करने की उनकी प्रतिबद्धता अंत तक अनुकरणीय रही. उनके परिवार और दोस्तों के प्रति मेरी संवेदनाएं. हम उन्हें याद करेंगे.'

Shri Virbhadra Singh ji was a stalwart in the true sense. His commitment to serving the people and to the Congress party remained exemplary till the very end.



My condolences to his family and friends. We will miss him. pic.twitter.com/GjXbe6zQnV