Bangkok से भारत आ रही फ्लाइट में यात्रियों के बीच जमकर मारपीट, Video सोशल मीडिया पर वायरल

आपने बस और ट्रेनों में अक्सर सीट को लेकर यात्रियों के बीच झगड़े देखे होंगे. लेकिन अब ये झड़के जमीन से हजारों मीटर की ऊंचाई पर भी देखने को मिल रहे हैं. जी हां. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. जिसमें बैंकॉक से आ रही फ्लाइट में भारतीय यात्री न सिर्फ झगड़े बल्कि उनमें जमकर मारपीट भी हुई. वहीं प्लेन का क्रू स्टाफ उन्हें लगातार शांत कराने की कोशिश करता नजर आ रहा है.

वायरल हो रहे लड़ाई के इस वीडियो में दो व्यक्तियों को आपस में बहस करते हुए देखा जा सकता है जबकि विमान के चालक दल के सदस्य स्थिति को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं.

पुरुषों में से एक को "शांति से बैठ" (चुपचाप बैठो) कहते हुए सुना जा सकता है, जबकि दूसरा कहता है, "हाथ नीचे कर" (अपना हाथ नीचे करो). बस इसके कुछ ही सेकंड में ये झगड़ा मारपीट में बदल जाता है और एक आदमी अपने साथियों के साथ दूसरे पर जमकर मारपीट शुरू कर देता है.

वीडियो में आदमी को अपना चश्मा हटाते हुए और फिर दूसरे आदमी को मारते हुए देखा जा सकता है. वहीं साथ में खड़े युवक भी अपने दोस्त के साथ मारपीट में शामिल हो जाते हैं. हालांकि, दूसरे व्यक्ति ने पलटवार नहीं किया और उसे केवल अपना बचाव करते हुए देखा जा सकता है.

Not many smiles on this @ThaiSmileAirway flight at all !

On a serious note, an aircraft is possibly the worst place ever to get into an altercation with someone.

Hope these nincompoops were arrested on arrival and dealt with by the authorities.#AvGeek pic.twitter.com/XCglmjtc9l