'हमारे विचार संकीर्ण और सीमित नहीं...', मनरेगा का नाम VB-G राम जी करने पर लोकसभा में बोले शिवराज

मनरेगा का नाम बदलकर वीबी-जी राम जी किए जाने को लेकर बिल पर लोकसभा में हुई चर्चा का ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जवाब दिया. शिवराज ने बापू के अपमान की बात सिरे से नकारते हुए कहा कि महात्मा गांधी हमारी आस्था हैं, प्रेरणा हैं. उन्होंने विपक्ष के हंगामे पर कहा कि विकास के बिल का विरोध हो रहा. शिवराज ने कहा कि हम बापू के आदर्शों पर चलते हैं. विपक्ष ने बापू के आदर्शों की हत्या की.

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रात के डेढ़ बजे तक मैंने इस बिल पर माननीय सदस्यों की बात सुनी है. जवाब देना मेरा अधिकार है. इस दौरान विपक्षी दलों के सांसद हंगामा करते हुए वेल में आ गए. इस पर उन्होंने कहा कि अपनी बात सुना लेना और फिर जवाब नहीं सुनना, ये लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार-तार कर देना है, संविधान की धज्जियां उड़ाना है. शिवराज ने कहा कि यह बापू के सिद्धांतों की हत्या है.

उन्होंने कहा कि अपनी बात सुनाकर दूसरे की बात नहीं सुनना, यह भी तो हिंसा है. बापू के सिद्धांतों की हत्या का पाप कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल कर रहे हैं. शिवराज ने कहा कि हंगामे पर कहा कि गांव के विकास का विरोध हो रहा. हम किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं करते. उन्होंने कहा कि सारा देश हमारे लिए एक है. हमारे विचार संकीर्ण और सीमित नहीं हैं.

शिवराज ने महात्मा गांधी को याद करते हुए कहा बापू हमारी प्रेरणा हैं, बापू हमारी आस्था हैं, बापू हमारा विश्वास है. हम बापू के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं और इसीलिए बीजेपी ने बापू के सिद्धांतों को अपनी पंच निष्ठाओं में स्थान दिया है. उन्होंने कहा कि गांधी जी ने ही कहा था कि गांव भारत की आत्मा हैं. अगर गांव मर जाएंगे, तो भारत मर जाएगा. शिवराज ने कहा कि ये बिल गांवों के विकास का बिल है.

लोकसभा में ध्वनिमत से पारित हुआ वीबी-जी राम जी बिल

उन्होंने कहा कि विपक्ष के सदस्यों ने कई तरह के आरोप लगाए. कहा कि हम भेदभाव करते हैं. चेन्नई हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी. अलग भाषा, अलग वेष, फिर भी अपना एक देश. हम देश के किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं करते. केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि ये देश हमारे लिए जमीन का एक टुकड़ा मात्र नहीं है. यह देश हमारे लिए जीता-जागता राष्ट्रपुरुष है. कश्मीर इसका मस्तक है.

शिवराज ने कहा कि भारत माता हमारे बचपन का झूला, जवानी की फुलवारी और बुढ़ापे की काशी हैं. इस देश का संपूर्ण विकास मोदी सरकार का कर्तव्य है. उन्होंने कहा कि संघ की भी बात आई, समाज के लिए जीने वाले लोगों की मालिका संघ ने खड़े की है. लाखों संघ कार्यकर्ता राष्ट्रनिर्माण के पवित्र काम में लगे हैं. सिया राम मय सब जग जानी हिंदुत्व है. शिवराज ने कहा कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, यह हिंदुत्व है. वसुधैव कुटूम्बकम हिंदुत्व है.

शिवराज सिंह चौहान जब जवाब दे रहे थे, वेल में नारेबाजी करते रहे विपक्षी सदस्य

उन्होंने कहा कि नरेगा का नाम शुरू से महात्मा गांधी के नाम से नहीं था. 2009 के चुनाव आए, तब इनको महात्मा गांधी याद आए और उनका नाम जोड़ा गया. इस योजना को भी पूरी ताकत से लागू करने का काम मोदी सरकार ने किया. शिवराज ने यूपीए और मोदी सरकार में सृजित मानव श्रम दिवस के आंकड़े गिनाते हुए बजटीय खर्च भी बताया और कहा कि ये ढोंग करते हैं ढोंग. हम काम करने में विश्वास रखते हैं.

शिवराज ने यूपीए और मोदी सरकार, दोनों सरकारों में मनरेगा के तहत हुए काम गिनाए और गांधी फैमिली पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी कह रही थीं कि किस सनक में सरकार नाम बदल रही है. सरकार सनक में नहीं है, सनक में आप है. नाम रखने की सनक कांग्रेस की है. शिवराज ने नेहरू गांधी परिवार के सदस्यों के नाम पर योजनाओं से लेकर सड़क, संस्थान और फेस्टिवल तक... लोकसभा में आंकड़े बताए और कहा कि 15 नेशनल पार्क भी नेहरू, राजीव और इंदिरा के नाम पर कर दिए गए. गांधी के नाम से कितनी योजनाएं चलाईं.

उन्होंने कहा कि नरेगा के बेहतर कार्यान्वयन करने का काम हमने किया है. गांधी जी ने 1948 में कहा था कि आजादी मिल गई, कांग्रेस का काम पूरा हो गया. अब कांग्रेस भंग कर देनी चाहिए. शिवराज ने कहा कि नेहरू जी ने सत्ता से चिपके रहने की ललक में कांग्रेस भंग नहीं की. गांधी जी के आदर्शों की हत्या उसी दिन कर दी. गांधी जी के आदर्शों की कितनी हत्या करोगे. ये हमसे बात करेंगे. शिवराज ने मनरेगा की खामियां भी गिनाईं और बताया कि यह नया बिल सरकार क्यों लेकर आई है.

शिवराज सिंह चौहान के जवाब के बाद इस बिल को पारित किए जाने के लिए लिया गया. लोकसभा से यह बिल ध्वनिमत से पारित हो गया. लोकसभा से जी राम जी बिल पारित होने के बाद सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई.

