scorecardresearch
 

Feedback

ट्रंप के बेटे ने किया ताजमहल का दीदार, 'डायना बेंच' पर खिंचवाई तस्वीर

डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने गुरुवार को ताजमहल का दौरा किया, जो हाल के महीनों में कई वैश्विक हस्तियों का पसंदीदा गंतव्य बना हुआ है. इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के पिता राष्ट्रपति ट्रंप ने चार साल पहले फरवरी 2020 में ताज महज़ आए थे.

Advertisement
X
ताजमहल की सफेद शान ने फिर जीता विदेशी दिल (File Photo: AP)
ताजमहल की सफेद शान ने फिर जीता विदेशी दिल (File Photo: AP)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित ताजमहल का दौरा किया. उनका यह दौरा निजी था, लेकिन स्मारक पर पहुंचने के साथ ही माहौल बेहद खास हो गया. स्थानीय प्रशासन और पर्यटकों में उनके प्रति काफी उत्सुकता दिखाई.

सुरक्षा के कड़े इंतज़ामों के बीच वह ताजमहल पहुंचे. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के अधिकारियों ने उन्हें ताजमहल के निर्माण, इतिहास और इसकी अद्वितीय वास्तुकला के बारे में विस्तार से बताया. ट्रंप जूनियर ने सफेद संगमरमर की बारीक नक्काशी, विशाल बागों और स्मारक की समग्र भव्यता को बड़े ध्यान से देखा. 

उन्होंने कुछ समय यमुना तट पर भी बिताया, जहां से ताजमहल का शांत और खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है. बताया जा रहा है कि उन्होंने ताजमहल की सुंदरता को “बेमिसाल और मोहक” कहा.

सम्बंधित ख़बरें

तेल की उम्मीद पर टिका पाकिस्तान का बड़ा दांव (Photo: AP)
पाकिस्तान बना रहा नया टापू, ट्रंप के दावे को सच मान बैठे शहबाज! 
FBI wanted Ryan Wedding drug kingpin
ओलंपियन जो बना ड्रग किंगपिन... US ने रखा 15 मिलियन डॉलर इनाम, हैरान कर देगी कहानी 
ukraine Atacms missile russia
यूक्रेन ने किया अमेरिकी मिसाइल से अटैक, रूस ने दिया मुंहतोड़ जवाब  
Gangster Noni Rana arrested in America.
लॉरेंस बिश्नोई गैंग को एक और झटका, US-कनाडा बॉर्डर पर भारत का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर नोनी राणा गिरफ्तार 
Donald Trump, Shehbaz Sharif, Asim Munir, Xi Jinping,
'...नहीं तो काम बंद करो', अमेरिका के करीब आते ही पाकिस्तान दिखाने लगा चीन को अपना असली रंग 
donald trump junior
ताजमहल की ग्लोबल फैन फॉलोइंग में जुड़ा एक और नाम (Photo: ANI)

डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने अपने पत्नी के साथ मशहूर 'डायना बेंच' पर भी तस्वीरें खिंचवाई. इस दौरान दोनों बेहद खुश नजर आए. 

सूत्रों से मिली जानकारी के अनसुार, उनके आगमन से पहले सुरक्षा व्यवस्था और भी मजबूत कर दी गई थी. दौरे के बाद ट्रंप जूनियर आगरा के एक पांच सितारा होटल लौटे, जहां उन्होंने स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लिया. वे फिलहाल भारत के निजी दौरे पर हैं और आने वाले दिनों में दिल्ली, जोधपुर और मुंबई जाने की संभावना है. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: यहां बर्बादी के निशान नहीं अरब के शहरों के टक्कर की चमक-दमक दिखेगी, ये है ट्रंप का 'न्यू गाजा प्लान'

उनकी ताजमहल यात्रा ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि यह स्मारक केवल प्रेम का प्रतीक नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर का गर्व भी है, जो दुनिया भर के लोगों को लगातार आकर्षित करता रहता है. 

साल 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने ताजमहल का किया था दीदार 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप के साथ फरवरी 2020 में आगरा पहुंचे थे और ताजमहल का दीदार किया था. ट्रंप ने ताजमहल की खूबसूरती की विज़िटर बुक में तारीफ लिखी थी. 

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement