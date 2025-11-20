ट्रंप के बेटे ने किया ताजमहल का दीदार, 'डायना बेंच' पर खिंचवाई तस्वीर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित ताजमहल का दौरा किया. उनका यह दौरा निजी था, लेकिन स्मारक पर पहुंचने के साथ ही माहौल बेहद खास हो गया. स्थानीय प्रशासन और पर्यटकों में उनके प्रति काफी उत्सुकता दिखाई.

सुरक्षा के कड़े इंतज़ामों के बीच वह ताजमहल पहुंचे. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के अधिकारियों ने उन्हें ताजमहल के निर्माण, इतिहास और इसकी अद्वितीय वास्तुकला के बारे में विस्तार से बताया. ट्रंप जूनियर ने सफेद संगमरमर की बारीक नक्काशी, विशाल बागों और स्मारक की समग्र भव्यता को बड़े ध्यान से देखा.

उन्होंने कुछ समय यमुना तट पर भी बिताया, जहां से ताजमहल का शांत और खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है. बताया जा रहा है कि उन्होंने ताजमहल की सुंदरता को “बेमिसाल और मोहक” कहा.

ताजमहल की ग्लोबल फैन फॉलोइंग में जुड़ा एक और नाम (Photo: ANI)

डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने अपने पत्नी के साथ मशहूर 'डायना बेंच' पर भी तस्वीरें खिंचवाई. इस दौरान दोनों बेहद खुश नजर आए.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनसुार, उनके आगमन से पहले सुरक्षा व्यवस्था और भी मजबूत कर दी गई थी. दौरे के बाद ट्रंप जूनियर आगरा के एक पांच सितारा होटल लौटे, जहां उन्होंने स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लिया. वे फिलहाल भारत के निजी दौरे पर हैं और आने वाले दिनों में दिल्ली, जोधपुर और मुंबई जाने की संभावना है.

उनकी ताजमहल यात्रा ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि यह स्मारक केवल प्रेम का प्रतीक नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर का गर्व भी है, जो दुनिया भर के लोगों को लगातार आकर्षित करता रहता है.

साल 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने ताजमहल का किया था दीदार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप के साथ फरवरी 2020 में आगरा पहुंचे थे और ताजमहल का दीदार किया था. ट्रंप ने ताजमहल की खूबसूरती की विज़िटर बुक में तारीफ लिखी थी.

